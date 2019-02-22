冷氣團來襲北台灣濕冷 明起低溫下探12度！

2019-02-22 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（22日）北台灣受大陸冷氣團影響，又濕又冷，花東白天有短暫雨，中南部則為多雲的天氣，高溫仍可達28、29度。

氣象局表示，今天清晨鋒面通過後，白天大陸冷氣團南下，北台灣高溫不到20度，低溫也僅有14度，感受偏濕冷，花東白天仍有短暫陣雨的機率，氣溫約20至26度，中南部在鋒面通過後為多雲、陽光露臉的天氣，高溫有28、29度，但夜晚低溫僅17至19度，溫差較大。

氣象局預估，週六、週日（23日、24日）受到大陸冷氣團影響，北台灣夜晚清晨低溫將下探12到13度，白天高溫僅15到19度左右，其他地方則是早晚偏冷，低溫約15到18度。降雨方面，受到華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部地區有短暫雨，中南部在週六晚起亦有局部短暫雨。

下週一（25日）冷氣團減弱，北台灣氣溫稍回升，但各地早晚仍稍涼。降雨方面，華南雲雨區影響，除了北部及東半部地區仍有局部短暫雨外，中南部山區亦有局部短暫雨。

颱風消息部分，今年編號第2號中度颱風－蝴蝶，清晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約3360多公里之海面上，向西北西方向朝日本南方海面移動並持續增強，對台灣的天氣沒有直接影響。

空氣品質方面，22日北部、宜蘭、花東空品區及馬祖地區為「良好」等級；竹苗、中部空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級，中部鄰近山區可能達橘色提醒等級。

雲嘉南以南清晨至上午風速仍偏弱，擴散條件不佳，空氣品質多為橘色提醒等級，下午過後受大陸冷氣團南下，風速稍增強，雲嘉南地區空氣品質可望轉好，沿海地區以普通等級為主，高屏空品區位於下風處，擴散條件偏差，以「橘色提醒」等級為主。

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