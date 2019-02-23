冷氣團來襲北海岸清晨10.8度 晚起雨勢恐再增強！

2019-02-23 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（23日）受到大陸冷氣團影響，清晨北海岸富貴角出現10.8度低溫，北台灣清晨低溫僅13至15度，各地溫度也下降。天氣方面，白天北部、東半部有雨，晚間中部以北、東部、南部山區都容易下雨。

氣象局表示，今天清晨北台灣低溫僅13至15度，其他地區約16至18度，北台灣白天高溫約14至18度，花東約20至23度，中南部約24至26度。天氣方面，白天迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，晚起隨著華南雲雨區東移，水氣明顯增加，中部以北、東半部地區及南部山區容易下雨，北部、東北部地區及中部山區有局部較大雨勢。

氣象局預估，週日（24日）受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部地區及南部山區容易下雨，北部、東北部地區及中部山區有局部較大雨勢，3000公尺以上高山有降雪的機率。

溫度方面，北台灣夜晚清晨低溫僅12至14度，其他地方約15到18度，北部高溫僅14至16度，中部及宜花18至21度，南部及台東高溫約23至27度。

颱風消息部分，今年編號第1號中度颱風蝴蝶，清晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約2820公里之海面上，向西北方向朝日本南方海面移動並持續增強，對台灣的天氣沒有直接影響。

空氣品質方面，23日北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部空品區及金門為「普通」等級，中部空品區清晨及夜間風速稍弱，鄰近山區仍可達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區於下風處，風速偏弱，擴散條件稍差，仍易使污染物累積為「橘色提醒」等級。

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