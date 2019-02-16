東北季風增強北台灣轉濕涼 下週一氣溫回升

2019-02-16 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（16日）桃園以北、宜蘭地區將轉為有雨的天氣，花東也有局部短暫降雨，新竹以南維持多雲到晴。

氣象局表示，受到東北季風影響，迎風面水氣增加，桃園以北及宜蘭將轉為有局部短暫雨的天氣，隨著時間愈晚雨區的範圍會愈廣，其中基隆北海岸降雨較為持續，花蓮、台東也會有局部短暫降雨，新竹以南仍維持多雲到晴。

溫度方面，清晨各地偏涼，低溫約16至20度，白天北台灣降溫，約18到21度，其他地方高溫仍有24到30度，中南部日夜溫差仍大。

氣象局預估，這波東北季風影響將持續到下週一，下週一白天氣溫將明顯回升，但因為風向轉為偏南風，南方暖濕空氣也隨之北上，台灣附近大氣環境漸趨不穩定，東半部及北部地區有局部短暫陣雨，中南部雲量也會增多。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門、馬祖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏地區位在下風處，擴散條件稍差，短時間局部區域為「紅色警示」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 19 20 ~ 27 22 ~ 30 20 ~ 24

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