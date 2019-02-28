「蝴蝶」不來了！ 明天北東部有短暫雨 南北兩地溫差大

2019-02-28 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明天（3月1日）受東北季風影響，迎風面東半部及北部地區有局部短暫雨，中南部則是多雲到晴。今年編號第2號颱風「蝴蝶」已轉為熱帶性低壓，對台灣無直接影響，但提醒東半部地區含綠島、蘭嶼以及恆春半島仍有長浪發生機率，海邊活動及海上作業要注意安全。

天氣風險公司指出，明天下半天東北風將逐漸減弱轉為東風，週六過後各地將轉為晴朗溫暖好天氣。

溫度方面，明天清晨北台灣偏涼，低溫約16、17度，白天高溫，北部及宜花地區可來到21至24度，中南部及台東甚至可達到27至30度，南北溫差大，南來北往請留意溫度的變化。

紫外線方面，除了基隆市為低量級，桃園以北及宜花地區、連江縣為中量級，其餘地區都是過量級，提醒民眾外出做好防曬，儘量待在陰涼處。

空氣品質方面，雲嘉南、高屏及金門地區為「橘色提醒」等級，竹苗、中部地區為「普通」，其餘地區皆為「良好」等級。

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