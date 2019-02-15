盧秀燕元宵前探望病童 送上飛天豬小提燈

2019-02-15 19:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕下週二元宵節，市長盧秀燕今天下午在衛生局長曾梓展陪同下到中國醫大兒童醫院探望病童，發送市府飛天豬小提燈及小紅包福袋，小朋友開心把玩燈籠，暫時忘卻病痛，也有病童回贈畫作，一起提前過元宵。

盧秀燕今天探望病房裡的陳姓小兄妹，兩人因為腸胃炎雙雙住院，盧秀燕送上小提燈，並示範小提燈的翅膀如何飛，兄妹倆第一次拿到市府提燈很開心，不斷把玩，病童和家屬看到市長也開心，一起閒話家常，場面溫馨。

盧秀燕也分送元宵節提燈及春節紅包福袋給病童及醫護人員，她說，小豬雖然很重，但站在對的位置，位於出風口處也可能會飛起來，希望藉著這個趣味小故事，鼓勵病童懂得只要努力，做任何事情都會成功。

即將出院的10歲洪小妹也特別畫了一幅圖畫要送給盧秀燕，畫上「市長媽媽」牽著她的手，一起提小豬燈籠，盧秀燕看了很感動，謝謝心意。

中國醫大兒童醫院院長傅雲慶說，會在醫院過年的病童大多是急症的孩子，像是流感、肺炎等，今年大約有70、80人，在醫院過年，病童和家屬的心情難免低落，能有大家長來探視，感到窩心，今年院方對於春節醫療也嚴陣以待，增加人力因應，目前流感疫情則平穩。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/