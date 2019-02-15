東市「豐元宵」！ 2廟市區郊區輪辦熱鬧2天

2019-02-15 11:53

［記者黃明堂／台東報導］台東市「豐元宵」！原本台東天后宮主辦元宵聯合遶境從2天縮短為只在市區1天，但大豐地區的豐安宮另起爐灶，隔日再集結30餘家廟宇在郊區遶境，2廟接力，仍有2天鬧元宵。

台東天后宮主辦的聯合遶境，共27個廟宇參加，19日元宵當天中午在天后宮開鑼，下午1點半啟駕，希望在晚間12點前結束遶境。

天后宮表示，19日中午舉辦開鑼暨天上聖母啟駕巡境儀式大典，1點半啟駕沿精誠路出發，希望大家少放鞭炮，並且勿設臨時壇攔陣放炮，阻礙隊伍行進。

天后宮還特別成立神將團及陣前鑼將，將在明後2天舉辦研習訓練，要呈現最好的表演；另外，也請台南高蹺隊、12婆姐隊及3台藝閣車來台東參加遶境，增加可看性，發揚傳統民俗菁華。

由台東市長張國洲擔任榮譽主委的豐安宮在農曆正元16日舉辦「豐元宵」，張國洲表示，台東市以前元宵遶境就是連續熱鬧2天，今年1天在市區，隔天在郊區，都能享受歡樂氣氛。

張國洲說，豐元宵遶境區域以大豐地區為主，中華路及漢陽北路是主力路段，並深入巷道鄉道，為民宅及農家祈福。目前參與隊伍有30多家廟宇，上午9點在豐安宮啟駕，大約晚間10點結束。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/