賞櫻這樣玩更浪漫！元宵夜到羅東櫻花步道 還能看天燈

2019-02-15 15:31

〔記者張議晨／宜蘭報導〕晚上提燈賞櫻更浪漫！宜蘭縣羅東鎮羅莊大排兩排種有1000株櫻花，近期櫻花綻放，美景宜人，碰巧花期正逢元宵節，羅東鎮公所推出新玩法，邀民眾19日元宵當晚到羅東大排提燈「賞夜櫻」，共度浪漫元宵夜。

羅莊大排櫻花步道，被在地人稱做平地的賞櫻秘境，由當地志工隊負責養護，每年春天櫻花沿大排兩側綻放，2月初八重櫻搶先盛開，月底再由後段墨染櫻接續綻放。

由於花期正逢元宵節，羅東鎮公所結合櫻花季與元宵節提燈籠、放天燈等習俗，元宵當晚將發放1000份豬年燈籠，邀民眾在元宵當晚共聚羅莊大排，提燈籠、賞夜櫻順便猜燈謎。

鎮公所表示，今年元宵燈籠設計有花布豬、青花瓷豬2款，結合傳統與現代，繽紛花色正好映照櫻花步道的美景，元宵當晚每人限領1份，送完為止。

「賞夜櫻、鬧元宵」活動當晚將施放2座環保天燈，天燈上繪製的櫻花樹，則由鎮長、代表及學童共同蓋拇指印完成，象徵大家齊心協力推展羅東之美，也為羅東鎮新的一年祈福。

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