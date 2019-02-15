霧峰公所慶元宵 明晚發放1千個小燈籠

2019-02-15 12:55

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰區公所為慶祝元宵節，將於16日晚上在阿罩霧公園舉行元宵嘉年華晚會，當天下午5點開始就有文創市集，還安排多組街頭藝人到場表演，晚上還有猜燈謎和摸彩與民同樂，並準備湯圓讓大家應景吃元宵，現場還準備1千個可愛的豬寶寶造型小提燈要送給大家，邀請大家一起到場吃元宵、猜燈謎、提燈籠。

霧峰區長李銘海表示，為慶祝元宵節，明天晚上將在阿罩霧公園（霧峰成功路與民生路交叉路口）舉辦元宵嘉年華晚會，除了有文創市集，還安排非洲鼓舞和多個傑出樂團帶來精彩演出，現場還提供湯圓讓大家品嚐。

霧峰區公所主秘陳宗祈則說，此次公所特別準備1千個可愛的雙面豬寶寶造型小燈籠，大家可依喜好選擇組成公的豬寶寶還是母的豬寶寶，晚會還穿插摸彩活動，獎品包括液晶電視、掃地機器人及多項高級家電用品，小豬燈籠和摸彩券將在6點15分於會場發送，歡迎大家到場同樂。

此外，這次還舉行霧峰區國中小燈籠製作比賽，參賽學生都發揮創意，設計出別具巧思的燈籠，所有參賽作品目前都展示在公所前，歡迎大家到場欣賞，明晚也將頒獎給燈籠競賽優秀作品得獎者。

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