南投中寮石龍宮大火 信眾：只剩這裡可以吃泡麵了

南投石龍宮大火，遊客無泡麵可吃，芬園大竹福榕宮副主委許池沼說，他們會增加提供泡麵讓信眾食用。 （記者湯世名攝）

2024/08/01 09:28

〔記者湯世名／彰化報導〕南投景點「中寮石龍宮」有泡麵土地公之稱，是許多民眾出遊的口袋名單之一，不料今天（1日）清晨突然發生大火，燃燒面積不明，不過有信眾PO文說「這下只剩大竹福榕宮可以吃泡麵了」。福榕宮副主委許池沼則說，有鑑於信眾可能會轉往福榕宮吃泡麵，他們這陣子會盡量多提供泡麵讓信眾食用，供應無虞。

南投景點中寮石龍宮有泡麵土地公之稱，是民眾出遊的口袋名單之一，全國知名，有許多做生意的信眾會帶著整箱泡麵前來祈福、還願，24小時香火不間斷，香火鼎盛，不料今天清晨發生大火，有信眾吃泡麵到一半驚慌逃生。消息傳到網路令網友大為震驚，紛紛祈禱無人傷亡，也有信眾說，這下沒泡麵吃，這陣子想要吃泡麵，恐怕只剩芬園大竹福榕宮了。

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位於139線的彰化縣芬園鄉大竹福榕宮，香火鼎盛，近年來也因讓遊客、香客駐足吃泡麵而爆紅。福榕宮副主委許池沼說，今天上午他聽說石龍宮火災的消息，令人難過，希望石龍宮能盡快從災後重建恢復；有鑑於遊客、香客可能會轉往福榕宮參香、吃泡麵，這陣子他們會在陳列架上增加泡麵的數量，盡量滿足大家，供應不匱乏。

南投石龍宮大火，遊客無泡麵可吃，芬園大竹福榕宮將增加提供泡麵讓信眾食用。（記者湯世名攝）

南投石龍宮大火，遊客無泡麵可吃，芬園大竹福榕宮將增加提供泡麵讓信眾食用，供應無虞。（記者湯世名攝）

南投中寮石龍宮大火，有民眾說只剩下芬園大竹福榕宮可以吃泡麵了。（記者湯世名攝）

芬園大竹福榕宮香火鼎盛，前來參香吃泡麵的民眾相當多。（資料照）

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