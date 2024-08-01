中市324路公車起火、同款尚有55輛 業者1個月內須完成安檢

日前中市324公車不明原因起火，同款車型55輛，交通局要業者一個月內完成安檢。（民眾提供）

2024/08/01 09:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市日前發生一輛台中客運324路公車行駛途中突然起火事件，幸未造成人員傷亡，交通局立即展開稽查，此輛起火公車為2013年出廠，目前尚有55輛同款車型服務於台中市公車路線，已即刻要求公車業者針對同款車型進行全面安全檢查，於1個月內完成相關安全檢查。

台中市一輛324公車7月30日下午3點多行經西屯區都會公園時，突因不明原因起火燃燒，整輛公車已燒到僅剩骨架，所幸無人傷亡。

請繼續往下閱讀...

交通局長葉昭甫表示，該輛起火公車，為台中客運所屬，經業者初步調查疑為引擎室線路問題引起，詳細原因尚待進一步調查確認，大眾運輸安全絕對不容許有一絲折扣，嚴格把關不能僥倖，交通局已請客運業者針對近期曾經發生過起火事故的車型進行全面安全檢驗。

交通局表示，目前公路局針對所有大客車緊急應變作為已有相關規定，客運業者需定期提報緊急應變計畫予公路局進行審核，交通局也要求業者依照「台中市汽車客運業管理自治條例」相關規定，訂定緊急應變計畫及定期辦理相關演習；交通局將持續督導業者落實車輛火災應變，提高駕駛員於災害發生時應變能力，以利即時疏散乘客，確保民眾人身安全。

交通局強調，將持續嚴格督導業者落實車輛安全檢查，強化查核車輛安全檢查紀錄，維護公車行駛安全。另台中市每年皆辦理兩次市區公車評鑑，已將車輛設備安全納入主要指標，藉以引導及鼓勵公車業者精進行車安全及積極更新營運車輛，一同提升大眾運輸服務品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法