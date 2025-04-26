蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」被打臉 矢板明夫轟：應公開道歉

國民黨前立委蔡正元昨指稱日本前防衛副大臣中山泰秀託人告知，總統賴清德要「整」蔡正元、前立委郭正亮和國民黨立委傅崐萁。中山泰秀對此發聲明痛斥「惡意捏造的假消息」。（資料照）

2025/04/26 09:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委蔡正元昨指稱日本前防衛副大臣中山泰秀託人告知，總統賴清德要「整」蔡正元、前立委郭正亮和國民黨立委傅崐萁。中山泰秀對此發聲明痛斥「惡意捏造的假消息」，資深媒體人矢板明夫也發文強調，中山泰秀對台灣的友好歷史不容忽視，批蔡政治操作手法低劣，對此表達強烈抗議並要求蔡公開道歉。

矢板明夫在臉書發文表示，國民黨前副秘書長蔡正元在社交平台上發文，稱日本前防衛副大臣中山泰秀託人跟他說「賴清德要整他、郭正亮、傅崐萁。」

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矢板明夫指出，此言論迅速引發反響，傳到了遠在日本大阪的中山泰秀耳中。中山泰秀立即發布聲明，嚴厲控訴蔡正元的言論純屬造謠。中山強調「本人從未發表過類似言論，更不曾透過任何第三者傳達此類訊息。此一說法純屬惡意捏造的假消息。已嚴重損害本人名譽，絕不可等閒視之。本人對於此一惡意造謠與擴散虛假資訊之行為表達最嚴正之抗議，並保留一切法律追訴權利。」

矢板明夫批評，蔡正元之流的政治人物隨意發言顛倒黑白已經不是新聞，如今卻將謊言延伸至海外，利用日本政治人物的影響力，企圖對台灣國內的政敵進行無端攻擊，實在令人震驚與不齒。

矢板明夫說明，中山泰秀出身日本政治世家，其家族對台灣的友好歷史不容忽視。他的父親中山正暉在1978年日本國會表決「日中友好和平條約」時投下反對票，至今仍持續支持台灣。

矢板明夫也強調，中山泰秀是他的好朋友，也是印太戰略智庫的顧問。兩個星期前他帶領台日友好訪問團訪問大阪時，中山泰秀還專程帶著93歲的父親中山正暉來和大家見面交流。

矢板明夫也提到，中山泰秀在擔任防衛副大臣期間，曾直言「台灣和日本是兄弟、是家人」，甚至因這一言論遭受到中國的抗議。諷刺的是，蔡正元卻嘗試將中山泰秀描繪成與台灣對立的人物，顯示出其政治操作手法的低劣。

矢板明夫強調，針對蔡正元的造謠行為，作為印太戰略智庫的執行長，為了維護智庫顧問的名譽，他表示強烈抗議，並要求其公開道歉。他也批評，蔡正元的言論不僅是對中山泰秀個人名譽的損害，更是對台日友好關係的破壞。我們必須保障台灣和國際夥伴之間的信任與友誼，並保留追求法律解決的權利，以捍衛真相與正義。

矢板明夫也強調，中山泰秀是他的好朋友，也是印太戰略智庫的顧問。兩個星期前他帶領台日友好訪問團訪問大阪時，中山泰秀還專程帶著93歲的父親中山正暉來和大家見面交流。（圖擷自臉書）

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