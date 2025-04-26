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    和川普打擊移民槓上 美國法官被FBI逮捕

    美國女法官杜根，因涉嫌阻礙當局抓捕移民被FBI逮捕。（美聯社）

    美國女法官杜根，因涉嫌阻礙當局抓捕移民被FBI逮捕。（美聯社）

    2025/04/26 09:34

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州密爾瓦基郡女法官杜根（Hannah Dugan），因涉嫌阻礙當局抓捕移民，於25日被聯邦調查局（FBI）逮捕，這無疑顯示出川普驅逐移民政策所遭遇到的司法衝突。

    《CNN》報導，杜根18日開庭審理墨西哥移民弗洛雷斯-魯伊斯（Eduardo Flores-Ruiz）的案件，他在2013年已被驅逐出境，但回到墨國後涉及家暴案面臨追捕，又再度非法入境回到美國。

    在庭審期間，杜根得知有便衣聯邦執法人員前來準備逮捕魯伊斯，旋即痛斥這太荒謬並和探員爭執，除了要求他們離開之外還強調需要其他的逮捕令才算合法。

    杜根隨後指示魯伊斯和律師從陪審團出入口悄悄走出法院，不過探員仍在法院外發現魯伊斯並將其帶走，杜根則因為涉及妨礙司法公正、包庇罪犯等2項罪嫌於25日被捕，當天出庭後已暫時獲釋。

    美國司法部長邦迪（Pam Bondi）指責法官杜根的行為令人難以容忍，「有些法官認為他們超越了法律」；川普政府邊境沙皇霍曼（Tom Homan）也在X帳號發文直指若有人試圖阻礙執法、窩藏非法移民，就會面臨法律追究。

    不過，民主黨籍的威斯康辛州長艾佛斯（Tony Evers），痛斥川普政府是在破壞司法體系；密爾瓦基市長強森（Cavalier Johnson）也批評這次的逮捕行為很不妥，可能會讓當地民眾嚇壞、不敢去法院出庭。

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