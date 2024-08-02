她救了我的命！川普親吻正妹道謝 大讚「電腦天才」

美國總統候選人川普上月遇刺，驚險躲過暗殺的他事後曾表示，若當時沒轉頭去看有關非法移民數據的圖表，可能已中彈身亡。圖為示意圖。（美聯社）

2024/08/02 08:31

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普上月遇刺，驚險躲過暗殺的他事後曾表示，若當時沒轉頭去看一張圖表，可能已中彈身亡。近日他重回賓州造勢時，特地請出當時負責操作圖表的女子，並稱「感謝她救了我一命」。川普當場還親了正妹的頭，並誇張表示這輩子都要「和這張圖睡在一起」。

川普於上月13日出席賓州造勢活動遇襲，右耳中彈受傷但幸運逃過一劫，事後他表示若當下沒有稍微向右轉頭，去看一張有關非法移民數據的圖表，他已經中彈身亡，他也為此大讚那張圖表救了他一命。

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7月31日川普再度回到賓州進行造勢活動，他也再度提到這件事情，不過這次還請出一位正妹上台，並指當天就是該名正妹負責操作圖表，川普為此大讚該名正妹是個「電腦天才」（computer genius），並稱「某種意義上來說，她救了我的命。」川普也誇張表示自己「愛死了這張圖」，還稱將在餘生都和這張圖表一起入睡。

在該名正妹來到川普身旁時，川普還親了她的頭一下，並讓她發表談話。不過靦腆的正妹似乎不習慣在大眾前說話，在害羞搖頭婉拒後，只有簡短的說了一聲「嗨」之後，便匆匆溜下台。

Trump publicly thanks the woman who put the chart up on the screen which saved his life on J13 ????????????????????



“She saved my life!” pic.twitter.com/bSQB4ZAtZ3 — TONY™ （@TONYxTWO） July 31, 2024

Trump honors the staffer who shared the illegal immigration chart at his rally in Butler, PA just seconds before his assassination attempt: “She saved my life!” pic.twitter.com/54ctUsuv3M — TheBlaze （@theblaze） August 1, 2024

近日川普重回賓州造勢時，特地請出遇襲當時負責操作非法移民圖表的女子，並稱「感謝她救了我一命」。川普當場還親了正妹的頭，並誇張表示這輩子都要「和這張圖睡在一起」。（圖擷自X）

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