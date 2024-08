她救了我的命！川普親吻正妹道謝 大讚「電腦天才」

2024/08/02 08:31

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普上月遇刺,驚險躲過暗殺的他事後曾表示,若當時沒轉頭去看一張圖表,可能已中彈身亡。近日他重回賓州造勢時,特地請出當時負責操作圖表的女子,並稱「感謝她救了我一命」。川普當場還親了正妹的頭,並誇張表示這輩子都要「和這張圖睡在一起」。

川普於上月13日出席賓州造勢活動遇襲,右耳中彈受傷但幸運逃過一劫,事後他表示若當下沒有稍微向右轉頭,去看一張有關非法移民數據的圖表,他已經中彈身亡,他也為此大讚那張圖表救了他一命。

請繼續往下閱讀...

7月31日川普再度回到賓州進行造勢活動,他也再度提到這件事情,不過這次還請出一位正妹上台,並指當天就是該名正妹負責操作圖表,川普為此大讚該名正妹是個「電腦天才」(computer genius),並稱「某種意義上來說,她救了我的命。」川普也誇張表示自己「愛死了這張圖」,還稱將在餘生都和這張圖表一起入睡。

在該名正妹來到川普身旁時,川普還親了她的頭一下,並讓她發表談話。不過靦腆的正妹似乎不習慣在大眾前說話,在害羞搖頭婉拒後,只有簡短的說了一聲「嗨」之後,便匆匆溜下台。

Trump publicly thanks the woman who put the chart up on the screen which saved his life on J13 ????????????????????



“She saved my life!” pic.twitter.com/bSQB4ZAtZ3