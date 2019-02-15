南投燈會壓軸好戲 「七彩雲南」歌舞表演16日登場

2019-02-15 08:36

〔記者張協昇／南投報導〕南投燈會位於南投市會展中心的主燈區舞台，即將在明（16）日及17日接連兩天進行「七彩雲南」表演，讓民眾不用出國即能欣賞到中國雲南彝族、傣族、藏族、哈尼族等少數民族精彩的舞蹈及歌舞表演，縣府觀光處15日表示，喜歡歌舞表演的民眾千萬不要錯過。

縣府觀光處也指出，南投燈會只安排兩場「七彩雲南」表演，第2場於17日晚間7點半，同樣在南投市會展中心的主燈區舞台演出，建議民眾可先至水舞廣場觀賞晚間7點表演的四川銅梁火龍後，再到主燈區舞台慢慢欣賞「七彩雲南」演出。

2019南投燈會陸續展開各項表演活動，16日晚間7點將於燈會位於南投市會展中心的主燈區舞台，進行首場「七彩雲南」表演，來自中國昆明市民族歌舞劇院的表演藝術家，集結當地最具代表性的少數民族歌舞表演者，透過服飾、裝扮、風俗、語言呈現雲南少數民族各族文化，時而優美輕柔、時而粗獷奔放、時而絢麗多彩的演繹，展現豐富多變的雲南文化。

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