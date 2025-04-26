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    編列撥補台電千億預算 行政院5月卻付不出電費

    行政院提出4100億元的強化安全韌性特別條例草案，其中包括撥補台電1000億元，不過，行政院本部卻因今年電費遭立法院凍刪，5月以後就付不出電費。（資料照）

    行政院提出4100億元的強化安全韌性特別條例草案，其中包括撥補台電1000億元，不過，行政院本部卻因今年電費遭立法院凍刪，5月以後就付不出電費。（資料照）

    2025/04/26 09:43

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院提出4100億元的強化安全韌性特別條例草案，其中包括撥補台電1000億元，不過，行政院院本部卻因今年電費遭立法院凍刪，5月以後就付不出電費，行政院長卓榮泰已指示要最短時間內提出解凍案，據了解，如立法院能及時解凍，電費問題就能緩解，但若無法順利解凍，恐得比照監察院，向台電提出還款計畫。

    夏天即將來臨，行政院秘書處已在院內公告，中央空調冷氣開啟時間調整，5月中旬至10月底：原則上午10時至下午4時開啟。至於其他月份，日間氣溫達29度以上時段開啟，最晚不超過下午4時。

    另外，為撙節電費支出，行政院圖書室原是上班時間就開放，但從4月1日起調整開放時間為每週一至週五下午2時至3時，每天只開放1小時。

    政院人士指出，業務費包括水電費等，行政院的業務費原編列3.3億元，被刪1.5億元、45%，且被凍結70%，要執行30%才能送解凍案，以目前執行率來看，恐怕要到6月才能達30%，因此5月以後，行政院恐無法支應水電費，現在必須非常撙節，如行政院送到立法院的解凍案能及時解凍，或許有機會可以多撐幾個月。

    卓揆已在24日的行政院會表示，立法院對在「特殊凍結項目」49項、861億元，確實造成行政部門難以提出解凍案，不過，為了不影響各部會未來公務執行及政務推動，他已請各部會在最短時間內，將解凍案全數提出，期盼立法院能儘速有效率地審議，讓國家快速向前行。

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