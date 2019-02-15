八斗子消失40年傳統重現 元宵節提火把、舞獅踩街同樂

2019-02-15 17:31

〔記者林欣漢／基隆報導〕早年基隆八斗子地區居民在每年元宵節，都有提火把燈籠、舞獅驅邪避凶祈福的傳統，後來隨著環境變遷中斷40多年，今年元宵節，在地師生、耆老決定要重新找回及保留地方特有傳統，籌備過程中還意外發現，踩街路線的空拍畫面就像一條栩栩如生的魚！

國立海洋大學教務長張文哲說，教育部去年開始推動大學社會責任實踐計畫（USR），海大以「三漁興旺」國際藍色經濟示範區系列計畫，盼對在地漁村、漁民、漁業有所貢獻及回饋，這次要做的就是重現八斗子早年提火把的傳統。

在地耆老回憶，小時候在八斗子，每年元宵的傍晚家家戶戶舞獅，為村民消災祈福，大人提火把、小孩拿燈籠踩街，後來逐漸消逝，已有4、50年沒辦過。

海大、海科館聽完耆老口述後，都覺得這是地方獨特的元宵節傳統，應透過社區營造重新找回，除了邀請在地畫家杜滄龍指導八斗國中、小師生，一同製作八斗青面獅、火把及燈籠，籌備過程中還發現，踩街的路線繞一圈，剛好是一條魚的形狀，令人稱奇，也期許成為基隆市每年元宵節必辦的踩街遊行。

活動於19日下午2點起在顧八斗協會（基隆市中正區八斗街63之16號）登場，免費參加。

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