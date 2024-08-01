壽山動物園紅毛猩猩「咪咪」辭世 保育員心痛

壽山動物園紅毛猩猩「咪咪」昨辭世。（圖由動物園提供）

2024/08/01 09:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕壽山動物園今表示，高齡38歲且享有高人氣的紅毛猩猩「咪咪」，昨日（7/31）安詳辭世，咪咪近日飲食及精神狀況均正常，經獸醫檢視並無外傷，後續將委請屏東科技大學獸醫院詳細檢查，與咪咪感情深厚的保育員表示，咪咪離開讓人心痛，永遠不會忘記牠悠哉自在的樣子。

園方說明，咪咪年齡38歲，相當於人類年近8旬長輩，原為私人所飼養，2008年時透過收容計畫來到壽山動物園，因早年私養缺乏足夠攀爬環境，且飲食不均，導致體能狀況不佳，所以咪咪剛來到動物園時，多半時間只能於地面行走。

請繼續往下閱讀...

在經過園方飲食調整及提供高挑棲架設計與活動空間後，咪咪逐漸增加體能，終於學會攀爬發揮其天性。多年來，牠不僅是園區的明星動物，更是伴隨遊客一起長大的動物好朋友。

照顧咪咪長達10年的保育員徐千貽表示，咪咪在每次生理期時會裹著牠喜歡的帆布或大毛巾，待在涵洞1到2天不出門，那安靜的模樣，是兩者之間的小祕密，平常進展場放置食物或清洗房舍時，咪咪都會出來查看或隔著柵欄互動，牠的離開讓人心痛不已；保育員郭軒宏則分享，咪咪就像個安靜又溫柔的孩子，永遠不會忘記牠悠哉自在生活，以及與牠日常生活之中的點點滴滴。

園方表示，咪咪不僅是動物園明星，更是一位優秀的「保育大使」，除圈粉台灣球后戴資穎之外，去年也參與魏德聖導演「BIG」飾演曼妞一角，其超人氣讓許多民眾更加認識紅毛猩猩這原產於東南亞的瀕危物種。牠們與許多動物一樣，不僅面臨原生棲地破壞，更因人類盜獵走私被迫離開原生棲息地與家人分離。

園方強調，將持續致力於提供圈養動物合適的飼養環境、飲食及醫療照護，並伴其到終老。咪咪的離去，雖然令人悲痛，未來園區會繼續致力於動物保育工作，讓更多動物能夠健康快樂地生活。

壽山動物園紅毛猩猩「咪咪」昨辭世。（圖由動物園提供）

壽山動物園紅毛猩猩「咪咪」昨辭世，圖為羽球名將戴資穎與咪咪合影。（圖由動物園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法