沒有對手！民主黨展開電子投票 賀錦麗將正式成美國總統候選人

美國現任副總統賀錦麗是民主黨唯一人選，將成為美國主要政黨首位同時具備非裔及亞裔身分的女性總統候選人。（路透資料照）

2024/08/02 08:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨1日展開電子投票，為期5天，由於沒有其他競爭者，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）將正式成為民主黨總統候選人。

據《法新社》報導，美國總統拜登（Joe Biden）日前宣布放棄競選連任，改由現年52歲的副總統賀錦麗全面接手、成為黨內唯一人選，可望在11月總統大選挑戰共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。

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在初選過程中按比例分配的近4000名民主黨代表、基層支持者和政治人物，簽名支持賀錦麗出任總統候選人。

由於迄今並無其他民主黨人士出面挑戰，賀錦麗已篤定成為民主黨總統候選人。她將成為美國主要政黨首位同時具備非裔及亞裔身分的女性總統候選人。

民主黨全國代表大會（Democratic National Committee，DNC）表示，在所有已簽署的黨代表中，賀錦麗贏得了99%的支持率，沒有其他人取得300份連署書的門檻資格。

民主黨代表們須至DNC的線上平台進行投票，投票時間自1日上午9點（台灣時間1日晚間9點）開始，於5日晚間6點（台灣時間6日上午6點）截止，最終結果會在5日稍晚揭曉。

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