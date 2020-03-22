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首頁　>　桃園市

中原大學「不必到校」措施 喊卡

2020-03-22 05:30:00

〔記者許倬勛／中壢報導〕南、北部有大學生、高中生確診，讓校園防疫陷入緊張，十六日中原大學公告改為遠距教學，前日又突然緊急煞車，表示此案要「從長計議」，再度引發不少討論。

教部明令遠距教學規範 實施有難度

武漢肺炎疫情蔓延，中原大學率先於十六日決定，從廿四日起全校師生不必到校上班上課，改採遠距網路授課，同時取消期中與期末考試，成績評量以報告、作業、討論與線上考試為主，避免發生群聚感染。

不過，中原大學前日下午召開緊急會議，並發文表示，因應教育部通報「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情採遠距教學注意事項」，原先不必到校措施臨時喊卡，讓不少學生看得「霧煞煞」，抱怨校方朝令夕改。

校方表示，由於教育部明令實施遠距教學得符合各項規範，例如學生須每日寫防疫日誌、使用中央核可的遠端設備等，並向中央申請稽查考核，實施起來有難度，因此改採循序漸進方式應對疫情。

期中期末考試 改由教師安排

校方說，疫情擴散前已採同步、非同步的遠距教學課程持續實施；平時須到校上課課程，師生得依規定到校，同時擴充線上教材，以備疫情變化所需；期中、期末考試，改由教師自行安排，原則上避免「集中」考試。

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