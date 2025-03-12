137旅遺失手機竟出現在中國 軍方：內容均未涉機敏

國防部回應，官兵遺失手機均已依正常程序註銷，經初步審認未涉機敏，會加強落實資安宣導。（圖片擷取自@FurinaDF的X帳號/本報合成）

2025/03/12 19:04

〔記者劉宇捷／台北報導〕遺失手機竟出現在中國？中國部落客今（12）日發圖文指稱，有人買到了一隻來自台灣的「國軍」手機，內容包括了137旅官兵的日常對話紀錄、MDM管制系統、通訊錄及照片，國軍資訊恐有外洩疑慮，引發兩岸網友激烈討論；對此，軍方晚間回應，手機內容均未涉及機敏資訊，已成立專案小組調查釐清並加強資安宣導。

在中國微博擁有近24萬粉絲的部落客金規泙發文指稱，有人買了二手手機，「但是上一個機主是海對面的」，同時附上多張照片，從中可以看到MDM管制系統上斗大的137旅字樣，以及LINE上的各種聊天群組和內容、官兵姓名、大合照相片、八軍團聯絡資訊等。購買者指稱，他買的手機是華碩ZenFone 6，原主人應該是被偷走手機了，很多資料都沒刪。

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不過，從通話紀錄及MDM管制系統的顯示時間來看，最後通訊時間為2023年3月，並非近期時間，因此推斷這隻舊手機可能已遺失一段時間，不過內部未刪除的各種詳細資料仍然引發兩岸網友熱議，有人擔憂國軍個資恐外洩，有人則認為137旅是後備旅，從外洩資料來看作用並不大。

對此，國防部晚間發布新聞稿聲明，針對網路社群流傳「137旅官兵手機資訊外流」乙情，陸軍第八軍團指揮部今天說，本案係137旅前吳姓士兵於112年間不慎遺失手機，發覺後即主動完成警局備案及手機註銷程序申請；經初步審認，網路流傳營外訓練照片及群組對話截圖等資訊，均未涉及機敏資訊。

八軍團強調，單位獲悉後極為重視，已成立專案小組調查釐清；另將援引為例，持恆要求所屬單位落實資安宣導及風險管控作為，以維資訊安全。

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