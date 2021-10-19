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    首頁　>　臺北市

    今本土+1、5例境外移入！新北60多歲男發燒採檢確診 感染源不明

    中央流行疫情指揮中心今天公布新增1本土病例，是新北市一名60多歲男性。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心今天公布新增1本土病例，是新北市一名60多歲男性。（指揮中心提供）

    2021/10/19 14:10

    〔記者吳亮儀／台北報導〕出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）不明感染源本土病例！中央流行疫情指揮中心今天公布新增1本土病例，是新北市一名60多歲男性。

    今日新增1例本土個案16451是60多歲男性，今年10月16日因出現發燒等症狀，10月17日就醫並採檢，檢驗結果陽性收治住院，Ct值33.1，IgG、IgM均為陽性。後續採檢2次核酸檢測均為陰性，指揮中心仍判定確診。

    衛生單位已匡列接觸者12人，其中4人列居家隔離、3人列自主健康管理、5人列自我健康監測，將持續進行疫調及匡列，以釐清感染源。今天無新增死亡案例。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，這名本土病例從事工程相關工作，日前發燒症狀經檢查，應該是因為雙側腎臟發炎所致，與感染武肺無關，該名病患在7月14日曾接種過1劑莫德納疫苗。

    羅一鈞說，從這名病例狀況來看，其病毒量很低、且迅速轉陰性，研判應該是先前曾經感染過武肺，目前處於陰陰陽陽狀態。至於可能的感染源，仍需要由警政單位協助了解，目前只知道為新北市的個案。

    另外，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國2例、阿拉伯聯合大公國1例、菲律賓1例、馬來西亞1例入境，入境日期介於10月5日至10月17日之間，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

    相關新聞請見︰

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    今天新增1本土病例，5例境外移入。（指揮中心提供）

    今天新增1本土病例，5例境外移入。（指揮中心提供）

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