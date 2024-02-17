抓到了！神鬼上尉李振育詐租潛逃 菲律賓落網將遣返

李振育涉嫌詐租潛逃，桃園地檢署依涉犯貪污治罪條例發布通緝。（資料照，擷取自調查局網站）

2024/02/17 21:59

〔記者錢利忠／台北報導〕陸軍第六軍團前上尉李振育，負責軍用土地管理，竟假冒軍團名義，將手上的新北市、桃園等至少4處土地不法租給民間，3年多來暗槓租金等388萬2744元；李振育利用調查空窗期潛逃菲律賓，調查局與菲律賓移民局合作，15日在菲律賓宿霧市將李逮捕，待完成程序後將押解返台，移送桃園地檢署歸案。

調查局國際事務處今指出，菲國移民局接獲調查局通報後，雙方進行跨境執法合作，本月15日在菲國宿霧市逮捕李振育，16日押返移民局外國人收容所，待菲國警方確認李在菲無涉犯其他案件後，即交調查局執行押解返台歸案。

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調查局表示，李振育於2018至2019年間，擔任陸軍第六軍團政戰部眷服組上尉工程官，期間涉嫌向廠商佯稱是眷地租賃業務承辦人，並以不實的土地契約及繳費證明，使廠商誤認該文書為真而與其簽約，交付土地租金、土地補償金及履約保證金，合計388萬2744元。

此案經調查局桃園市調查處移送桃檢偵辦，檢方傳拘無著，於2020年11月17日，依涉犯貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，對李發布通緝；涉犯該罪刑度為7年以上徒刑起跳。

李振育已曝光土地盜租和工程弊端。（資料照）

陸軍第六軍團前上尉李振育在菲律賓落網。（擷取自facebook.com/officialbureauofimmigration）

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