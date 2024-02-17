失蹤逾50年總算物歸原主！「披頭四」麥卡尼的貝斯身價曝

搖滾樂團「披頭四」成員保羅麥卡尼（Paul McCartney），在披頭四創團初期使用的貝斯。（美聯社）

2024/02/17 20:01

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國傳奇搖滾樂團「披頭四（The Beatles）」成員保羅麥卡尼（Paul McCartney），在披頭四創團初期使用的一把貝斯，在失竊超過半世紀後，終於物歸原主。這把貝斯估計現值約3.9億台幣。

這把由德國製琴廠Höfner製作的貝斯Höfner 500/1，為獨特的小提琴形狀，是保羅麥卡尼1961年在披頭四草創時期，在德國漢堡駐場演出期間，以約30英鎊（現約1185台幣）購入，他在披頭四錄製的前兩張專輯中，都使用了這把貝斯，包括經典曲目Twist and Shout、Love Me Do、She Loves You等，這把貝斯可說協助造就披頭四狂潮的興起。

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麥卡尼曾說，他是左撇子，這把貝斯外形對稱，讓他用起來不會像拿反貝斯的笨蛋，因此一用就愛上。他最後一次見到這把貝斯，是在1969年1月披頭四錄製「Let It Be」專輯時，之後一直不知去向，透過這次搜尋行動才了解，原來是1972年在倫敦被人從車上偷走。

Höfner執行長華斯（Nick Wass）在麥卡尼請託下，2018年發起「失蹤貝斯計畫（Lost Bass Project）」，搜尋行動去年10月取得突破，輾轉聯絡到當年偷走這把貝斯犯嫌的子女。調查記者史考特．瓊斯說，對方表示，父親當年事後才知道這把貝斯是麥卡尼的，便用幾英鎊和幾杯啤酒的代價，賣給一家酒吧的房東蓋斯特（Ron Guest），還交代蓋斯特「要把這把吉他藏好」。

蓋斯特過世後，這把貝斯留給他的長子，長子意外喪生又留給次子海登，海登也於2020年過世。他的妻子凱西看到尋找貝斯計畫後，聯絡麥卡尼工作室，並提供放在他們家閣樓多年的貝斯照片，問「是這把嗎？」

蓋斯特家人去年12月，就將貝斯歸還給麥卡尼，但是麥卡尼工作室花了2個月驗明正身，確認是他1960年代使用的那把貝斯。不過，凱西的兒子已搶先在社群媒體公布「我繼承這把貝斯，現在已經還給保羅麥卡尼了」。

麥卡尼15日透過官網發表聲明，為能找回貝斯，「向所有參與此事的人表達無比感謝」。瓊斯說，這把貝斯現在價值估計達1000萬英鎊（約3.9億台幣）。華斯認為，這把貝斯對麥卡尼和全世界的披頭四迷來說，是「無價之寶」。

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