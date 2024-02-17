竹科豪放女激戰工程師小王！還吐露曾吃boss雞

竹科鄭姓女工程師偷吃同事，先生甚至發現她傳重鹹對話與裸照約砲，甚至吐露曾替老闆「吹蕭」。（情境照）

2024/02/17 08:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕已婚的竹科鄭姓女工程師偷吃同事林男，先生發現她竟傳重鹹對話與裸照約砲，甚至吐露曾替老闆「吹蕭」，對話包括「自從吃你雞雞我幾乎沒幫他吃......寶貝～我明天不要穿內衣內褲上班喔......」儘管小王矢口否認，新竹地院仍認定二人姦情明確，判小王須賠償人夫45萬。

結婚7年育有2子的陳男說，日前妻子鄭女感情生變，常莫名跟他爭吵，雙方去年5月離婚後，鄭女遭小王林男的妻子控告侵害配偶權訴請損害賠償，才知鄭女離婚前，曾與當時同在科技公司任職的林男發生婚外情，雙方曾發生性行為，鄭女並傳送裸照給林男，他才恍然大悟，原來妻子感情生變原因，係因林男介入婚姻，導致他離婚。

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陳男發現鄭女與小王的對話包括：「我們雖然沒住一起沒一起生活，只有在公司車上還有偶爾跟同事一起出去，還有每天傳賴打情罵俏，我還是做很多愛你、很多只給你專屬的，我覺得這是愛你尊重你的。自從跟你舌吻我沒再跟過老闆，自從吃你雞雞我幾乎沒幫他吃，自從在你身上搖搖我沒在他身上搖過。」

陳男說，林男明知鄭女是人妻卻仍與其交往、發生性行為，並致他家庭破碎，造成他精神上莫大傷害與痛苦，憤而對林男求償80萬元。林男則說雙方只有Line聊天對話，鄭女雖有傳送裸照，但二人並未發生性關係。

法官認為，林男與鄭女傳送談及性交與口交之訊息，顯逾一般男女往來分際，例如鄭女提及「我今天上班的時候一直在想我們去H用過的姿勢」等語，若說沒有與鄭女發生性關係，實難採信。

且雙方傳送露骨訊息至少半年以上，且發生至少1次性行為，且因此造成鄭女夫妻離異，林男侵害配偶權情節重大，判賠人夫精神慰撫金45萬元。

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