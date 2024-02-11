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大年初一春安不停歇 莒光女民防冒低溫巡簽吸睛

昨天是大年初一，但臺北市警察局萬華分局莒光民防中隊、分隊協勤不停歇，副中隊長王福祿（右2）、女隊員陳淑芬（左1）等人犧牲最黃金的假期，10日晚間10時起，頂著13度低溫，深入萬華巷弄執行「加強重要節日安全維護工作 」協勤。（警方提供，記者吳仁捷翻攝）

昨天是大年初一，但臺北市警察局萬華分局莒光民防中隊、分隊協勤不停歇，副中隊長王福祿（右2）、女隊員陳淑芬（左1）等人犧牲最黃金的假期，10日晚間10時起，頂著13度低溫，深入萬華巷弄執行「加強重要節日安全維護工作 」協勤。（警方提供，記者吳仁捷翻攝）

2024/02/11 08:16

〔記者吳仁捷／台北報導〕昨（10）日為大年初一，但台北市警察局萬華分局莒光民防中隊、分隊協勤不停歇，其中副中隊長王福祿、女隊員陳淑芬等人犧牲最黃金的假期，10日晚間10時起頂著13度低溫，深入萬華巷弄執行「加強重要節日安全維護工作 」協勤，途中步行巡簽，隊員們格外留意回家出遊、返鄉空屋防竊，堪稱民力協勤最好榜樣。

台北市警局萬華民防大隊莒光分隊執行俗稱春安工作的「加強重要節日安全維護工作 」，大年初一不打烊，副中隊長王福祿、分隊女隊員陳淑芬等人犧牲年假之中黃金假期，在10日晚間10時許從隊部出勤，4名民防協勤人員一路循途經莒光路、西園路、艋舺大道等巡簽路段，眾人歷時2小時，步行約3公里。

雖然萬華戶外僅有13度低溫，但眾人們沿路認真巡簽，發現門窗緊閉，春節返鄉、旅遊的民宅，巡簽時還會多注意有無遭宵小闖入，格外投入工作，絲毫不因低溫、春節期間出勤打折扣；莒光民防中隊長范揚鑫慰勤時，也感謝、鼓勵眾人辛勞。

據了解，范揚鑫為現任萬華紳士協會會長、王福祿為前內湖紳士協會會長、陳淑芬也是板橋紳士協會幹部，多名紳士協會會長推廣社區家庭教育，從事社會公益，也實際投身社區服務工作，建立和諧多元社區文化之餘，也投入民防協勤，成為警力的延伸。

昨天是大年初一，但台北市警察局萬華分局莒光民防中隊、分隊協勤不停歇，副中隊長王福祿（右）、女隊員陳淑芬（中）等人犧牲最黃金的假期，10日晚間10時起，頂著13度低溫，深入萬華巷弄執行「加強重要節日安全維護工作 」協勤。（警方提供，記者吳仁捷翻攝）

昨天是大年初一，但台北市警察局萬華分局莒光民防中隊、分隊協勤不停歇，副中隊長王福祿（右）、女隊員陳淑芬（中）等人犧牲最黃金的假期，10日晚間10時起，頂著13度低溫，深入萬華巷弄執行「加強重要節日安全維護工作 」協勤。（警方提供，記者吳仁捷翻攝）

昨天是大年初一，但臺北市警察局萬華分局莒光民防中隊、分隊協勤不停歇，副中隊長王福祿（左）、女隊員陳淑芬等人犧牲最黃金的假期，10日晚間10時起，頂著13度低溫，深入萬華巷弄執行「加強重要節日安全維護工作 」協勤。（警方提供，記者吳仁捷翻攝）

昨天是大年初一，但臺北市警察局萬華分局莒光民防中隊、分隊協勤不停歇，副中隊長王福祿（左）、女隊員陳淑芬等人犧牲最黃金的假期，10日晚間10時起，頂著13度低溫，深入萬華巷弄執行「加強重要節日安全維護工作 」協勤。（警方提供，記者吳仁捷翻攝）

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