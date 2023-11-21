台北市爆閃燈不申請隨意掛！數量、位置竟「不可考」

台北市木柵路三段169巷前曾裝設紅藍爆閃燈。（資料照）

2023/11/21 22:22

〔記者陳冠甫／台北報導〕各縣市警察局頻繁設置「紅藍爆閃燈」，提醒減低車速，但有民眾認為爆閃燈恐產生眩光，反而干擾視線、影響安全，「公共政策網路參與平台」發動連署禁用通過。爆閃燈亮度、安裝高度沒有統一規範，來源有政府採購，也有民間捐贈，但警局裝設時不一定向共桿單位提出申請，造成台北市交通局、工務局無法掌握業管的交通號誌桿、路燈有無裝設爆閃燈，增進交安美意大打折扣。

警方早期就曾裝設「紅藍閃爍警示燈」模擬巡邏車紅藍燈，藉以提高見警率，降低犯罪率，近期推廣到防制交通事故。台北市交通警察大隊資料，北市2016年到2021年購置爆閃燈（附掛式太陽能LED警示燈）共計146個，花費約41萬，交通大隊說，爆閃燈非現行交通管制設施，且民眾已逐漸能識別紅藍色警示燈，對提高見警率的警示效果減弱，2021年起已交大已不再採購。

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對於爆閃燈裝設流程，交通大隊說明，若現場有設施共桿，則會通知權管單位交通工程處與公園路燈管理處，設置高度需達210公分以上。據了解，爆閃燈除了政府採購，民間捐助數量更多，多由分局依轄區事故特性自行會勘決定地點裝設時，不一定通知共桿權管單位。對此，公燈處回應，爆閃燈依需求設置，若設置附掛於路燈桿，需提出申請，按其申請書給與核准，不會去統計數量。交工處坦言，有一段時間未收到申請。

過去裝設號誌或在路燈掛設閃燈，因需要接電，會通知權管單位，但爆閃燈部分採太陽能充電式無需接電，可以直接掛設，甚至因價格便宜，可當作耗材更換，無需通知其他單位，就可掛設。此外，爆閃燈屬於新興產品，無法可管，且不同局處間橫向聯繫不佳，無法對裝設爆閃燈地點、數量有效掌握，自然也無從納管、整合有效的掛設方式、地點。

交通粉專「通勤者之歌」管理員則質疑，爆閃燈於法無據，部分裝設地點位於巷弄內，照明本就不佳，爆閃燈閃爍的亮光，對駕駛干擾更嚴重，若要讓民眾駛經路口減速，用標線效果更佳，且符合道路標線規則，目前爆閃燈幾乎隨機，雖看來像巡邏燈，會讓民眾誤以為有巡邏車經過，但民眾被騙一兩次後，也就起不到作用。

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