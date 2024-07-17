男子毒駕撞死執勤警 民團籲政府應禁絕電子煙

含「依托咪酯」的毒菸彈。（資料照）

2024/07/17 16:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕日前三重發生男子毒駕撞死員警憾事，國教行動聯盟及台灣共善促進協會將矛頭直指電子煙，認為電子煙已成為吸食毒品主要管道，而新興菸品如電子煙、加熱煙等讓青少年更容易接觸毒品、更容易成癮，呼籲應正視電子煙氾濫以及煙毒不分家問題，徹底查緝、禁絕電子煙才是根本之道。

本月13日凌晨，有毒品等多項前科的黃姓嫌犯，在吸食被稱為「殭屍煙彈」的「依托咪酯」電子煙後，仍開車上路，疑似精神恍惚，高速撞上新北三重分局警備車，造成1警殉職、4人受傷、22車毀損。

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國教行動聯盟指出，在毒駕男撞死三重警9天前，才在新北蘆洲查獲販毒集團設置毒品分裝場，以分裝、製造該毒之電子煙彈並販售、流通於雙北、基隆地區。可見電子煙已成為吸食毒品主要管道，毒品加入電子煙油已成普遍現象。

國教行動聯盟提到，根據台灣學者、英國牛津大學醫學健康學院的研究，在美國青少年中，每20位就有一位使用拋棄式電子煙，濫用情形猶如現代版「鴉片危機」。而國民健康署110年青少年吸菸行為調查結果也顯示，國中生、高中職生電子煙使用率上升，顯見新興菸品氾濫已對青少年形成嚴重的健康危機。

此外，依據近日《2024新興菸品認知調查》調查，有74.1%民眾，認為青少年吸菸問題相當嚴重；對於吸菸人口年輕化，有70.9%的民眾「會擔心」吸菸造成的健康傷害未來將加重健保負擔；有75.8%的民眾認為新興菸品「會讓青少年族群更容易開始吸菸，造成菸品成癮」。雖然菸害防制法修法通過禁止電子煙已屆滿1年半，也僅有59.8%的民眾知悉。

國教行動聯盟強調，尤其網購便利使得青少年容易購買新興菸品，政府應從販賣源頭管理，徹底禁絕電子煙，降低青少年取得機會，才是防止毒駕男撞死三重警類似事件根本之道。

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