飆賓利自撞亡 前獅子會長車上有毒品

花蓮縣吉安鄉台11線2.7公里處昨凌晨0點多發生一起汽車自撞的意外，價值千萬元的賓利轎車撞毀，陳姓駕駛送醫不治。 （記者王錦義攝）

2024/07/17 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉台十一線二．七公里處昨凌晨○點許，發生一輛千萬黑色賓利轎車疑似超速過彎不慎自撞意外，四十歲陳姓駕駛送醫不治，警方發現，死者陳男是住在附近的工廠老闆、前獅子會長，在車上找到海洛因毒品，並查出肇事車輛在東里十一街就先擦撞路邊一排汽機車後逃逸，不排除陳男涉嫌毒駕，將釐清毒品來源。

先擦撞路邊汽機車逃逸

台十一線二．七公里處為一處小彎道，警方初步研判，車子疑似車速過快轉彎不及，先偏向路外撞到路邊一處鐵皮木造攤位，然後整輛車繼續往前撞到海岸路四號橋的護欄，車體左側全部被掀開，駕駛被拋出車外壓在車下，從木造攤位被撞到全毀、車輛左側鐵皮被掀開的慘況，研判當時車速相當快。

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彎道撞護欄 人壓車底下

警方查出，肇事黑色賓利車昨○點十三分在東里十一街十號前連續擦撞路旁招牌、盆栽及小貨車、自小客車、機車後，一路往南肇事逃逸，約二分鐘後於三公里外自撞四號橋護欄，警方在駕駛座發現一級毒品海洛因一小包，賓利車是陳男的友人所有，將釐清毒品來源。

車主是友人 追毒品來源

據了解，事故車為二○○六年相當經典的Bentley賓利車款 Continental Flying Spur，擁有二具V6引擎組合而來的雙渦輪增壓W型排列十二缸汽油引擎，高達六．○升，車重達二．五噸，可輸出五百六十匹最大馬力，約五秒多可時速破百，極速可達時速三一二公里。陳姓男子從事營造工程業，二○二三年擔任國際獅子會花蓮區下的一個分會的會長，任期一年。

，價值千萬元的賓利轎車撞毀。 （記者王錦義攝）

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