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老天也落淚！三重殉職警同事列隊淚喊「任務結束，一路好走」突瞬間暴雨

新北市警三重分局警員黃瑋震遭毒駕嫌犯黃國維駕車撞死，他的靈柩下午途經派出所，偵查隊長翁啟元、所長廖廷浩帶隊高呼瑋震任務結束，一路好走，場面哀戚。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警三重分局警員黃瑋震遭毒駕嫌犯黃國維駕車撞死，他的靈柩下午途經派出所，偵查隊長翁啟元、所長廖廷浩帶隊高呼瑋震任務結束，一路好走，場面哀戚。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/13 16:50

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區厚德派出所警員黃瑋震，今天凌晨巡邏時，遭毒蟲黃國維駕賓士車逆向高速撞上，送醫不治，檢警今天下午相驗，稚子哀痛大哭，場面哀戚，相驗後下午家屬到車禍處招魂，偵查隊長翁啟元、所長廖廷浩率所內同仁列隊泣喊「瑋震任務結束，一路好走！」此時突然下起暴雨，宛如老天爺也不捨落淚，場面哀慟。

25歲毒蟲黃國維今天凌晨1時許駕駛賓士車，搭載林姓毒蟲途經正義北路，逆向高速撞上對向巡邏途中停等紅燈的警車，坐在副駕駛座的警員黃瑋震傷勢最重，連同駕駛周恩宇脫困後送醫急救，到今天凌晨5時許仍不治；黃國維事後承認是吸食喪屍毒品「依托咪酯」後，興奮飆車因而撞車肇禍。

檢警今天下午相驗黃瑋震遺體，家屬到場難掩哀慟，其4歲幼子更在現場大哭，令聞者鼻酸；相驗結束後，家屬轉往車禍現場招魂，靈車開返黃瑋震服務的厚德所前方時，所內員警、偵查隊人員列隊敬禮，帶隊官帶領所內同仁列隊敬禮，高喊「瑋震任務結束，一路好走！」眾人紛紛淚崩，這時突然下起大雨，同事難過地說：「連老天爺也落淚」。

警方今天下午3時許也將肇事毒蟲黃國維，依公共危險、過失致死等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，警方建請檢方向法院聲押，避免再危害無辜民眾。

新北市警三重分局警員黃瑋震遭毒駕嫌犯黃國維駕車撞死，警方將黃嫌移送新北地檢署偵辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警三重分局警員黃瑋震遭毒駕嫌犯黃國維駕車撞死，警方將黃嫌移送新北地檢署偵辦。（記者吳仁捷翻攝）

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