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4年前結婚生子！三重殉職警留下妻和幼兒 同仁不捨自發發起捐助

三重警分局警員黃瑋震今天凌晨執勤時，不幸遭毒蟲逆向撞擊身亡殉職，至親哀慟，同事也不捨。（記者吳仁捷翻攝）

三重警分局警員黃瑋震今天凌晨執勤時，不幸遭毒蟲逆向撞擊身亡殉職，至親哀慟，同事也不捨。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/13 13:04

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三重分局警員黃瑋震今天搭警車與同事同班執勤，不料警車遭對向毒蟲黃國維駕車撞上，送醫不治，妻子從住處趕抵，父親及從小顧大他的阿嬤從高雄北上見他最後一面；噩耗傳回派出所同仁都感不捨，黃瑋震4年前剛結婚，身後留下妻子和幼兒，不捨愛家的同事猝逝，將自發捐助，希望幫助黃瑋震妻兒。

同事說，黃瑋震警專33期畢業，分發三重警分局服務至今，2020年7月結婚與妻育有一子，同年升格當爸爸，他高興的在臉書上分享幼子可愛模樣，透露自己加入「父愁者聯盟」，如今遭遇噩耗慘死，親友不勝唏噓。

黃員同仁說，他很優秀、認真，辦過交通業務，目前承辦志工業務，是名好警察，任事相當積極，跟同事相處融洽。

警方表示，肇事黃嫌沒有酒精反應，但他是名陣頭咖，有毒品前科，不斷鬧事，也因妻子墜橋，涉及過失致死等案，因他案發前高速狂飆，雖無酒駕，警方不排除毒駕肇事，持續追查肇事原因，依公共危險、過失致死罪送辦。

三重警分局也對外公布殉職警員黃瑋震優良事蹟，今年偵破手機竊盜案、破獲涉嫌違反社會秩序維護法及傷害案、破獲涉嫌娃娃機竊盜案；去年破獲涉嫌妨害自由、傷害案；2019年破獲涉嫌公共危險案、性騷擾防治法案。

三重警分局警員黃瑋震執勤時，不幸遭毒蟲逆向撞擊身亡殉職。（記者吳仁捷翻攝）

三重警分局警員黃瑋震執勤時，不幸遭毒蟲逆向撞擊身亡殉職。（記者吳仁捷翻攝）

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