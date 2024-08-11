玩牌爭吵 砍傷兩根手指／害廚師無力握鏟 判5年2月

黃姓廚師復健一年多，左手拇指、食指仍無法完全施力、無力握鍋鏟。（示意圖）

2024/08/11 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市黃姓男子與從事廚師的親戚，去年玩牌時起口角，竟以四十多公分長開山刀砍傷廚師的左手及背部，事後復健一年多，廚師仍因左手拇指、食指的功能受損，無力再握鍋鏟，影響廚師工作；台南地院依重傷害罪，重判黃男五年二月徒刑。

左手拇指、食指功能受損

黃男與四十多歲的黃姓廚師是堂兄弟關係，去年七月底晚間，二人玩撲克牌消遣，卻起了口角，黃男憤而拿開山刀砍廚師的左手三刀，廚師轉身逃跑，背部又挨了四刀。

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治療年餘仍無法完全施力

經過一年治療，廚師的左手大拇指、食指依然沒有力氣，沒辦法正常抓拿、出力，神經感覺麻麻的。慣用左手拿用鍋鏟的他，雖然努力復健，至今左手最多只能握著，無法完全施力；廚師的手是用來做菜的，對被害人而言，等於左手已經失去工作功能，醫生告訴他，日後最多也只能恢復六、七成。

刑法規定，重傷害是指嚴重減損肢體機能，或是造成難治或不治的傷害；司法實務上，通常也是重要器官或肢體、五官功能毀敗，會被認定為重傷害罪。此案被害人僅兩根手指無法正常活動，但法官認為已嚴重影響手部功能「機能嚴重減損」，仍認定構成重傷害罪。刑法重傷害罪可處三年至十年有期徒刑。

法官認定是重傷害罪

判決指出，加害人黃男持開山刀砍人，動手時可以預見傷害一定很嚴重，結果也確實導致以廚師為業的被害人無法再拿鍋鏟，經濟遭受重大損失，因此認定黃男構成此罪。

黃男坦承犯行，表示願意與廚師調解，但金額談不攏，未能達成和解；法官考量黃男有酒駕、營利姦淫猥褻等犯罪紀錄，量處五年二月徒刑，可上訴。

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