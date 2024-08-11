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砍傷黃金雙指釀工作減損 恐賠大錢

黃姓廚師復健一年多，左手拇指、食指仍無法完全施力、無力握鍋鏟。（示意圖）

黃姓廚師復健一年多，左手拇指、食指仍無法完全施力、無力握鍋鏟。（示意圖）

2024/08/11 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南黃姓男子砍傷廚師左手，造成其中兩根手指功能減損，被依重傷害罪判刑五年二月。本案若無法達成和解，未獲被害人原諒，不僅未來刑事有罪確定後，黃男恐得入獄，還因為他砍的是做菜的「黃金雙指」，導致以廚師為業的被害人難再施展手藝，若對方提民事求償，勢必得賠出一大筆錢。

障害分級 賠多少有計算公式

律師林育弘說，目前法界對於重傷害的賠償認定，採用「美國醫學會障礙評估指南（AMA）」的障害分級，將工作減損列入考量範圍。「AMA」是一套評估身體功能永久損失的標準，重點在於將身體功能減損、對工作的影響程度納入考量，醫生評估時會考慮這些損害，是否會影響患者的日常生活和工作能力；我國法界實務上，也大多採納AMA標準，民事庭法官會依此判斷損害賠償的金額。

林育宏舉例，一名學生打工製作絞肉，手被絞進絞肉機受傷，家屬主張要將兒子培養成鋼琴家，提出學鋼琴、參加鋼琴演奏會等證據，手部傷勢導致兒子無法成為鋼琴家，以提高損害賠償的精神慰撫金金額；該案法官雖在判決中未言明有無考量未來職業因素，但所判慰撫金額頗高，可見影響工作程度，確實會影響法官心證。

至於勞動能力減損的百分比，有公式可循。法院或受託鑑定的醫學界，可能會依美國加州的「失能比」公式計算失能比例，此公式可將職業列為變因，納入計算程式裡。

律師麥玉煒說，當損害經過鑑定後，還會以常見的「霍夫曼式計算法」，扣除中間利息，來核算精確的賠償金額。

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