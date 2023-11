CHIAYI CAN HELP！ 嘉縣消防局特搜大隊揭牌

嘉義縣長翁章梁、議長張明達等與消防局特搜大隊成員合影。(記者林宜樟攝)

2023/11/16 17:34

〔記者林宜樟/嘉義報導〕為提升搜救能量,嘉義縣消防局成立特搜大隊,今天下午舉辦揭牌儀式,特搜大隊結合警、義消、醫師及護理師、土木技師等領域人員,正積極準備明年參加內政部消防署NAP中型認證,以投入國際人道救援輪值,成為台灣國際搜救隊一員,未來可守護國內地區,還可前進國外,展現「TAIWAN CAN HELP! CHIAYI CAN HELP!」的救災實力。

嘉義縣消防局今天下午舉辦嘉義縣消防局特搜大隊揭牌典禮,由縣長翁章梁、議長張明達及消防局長蔡建安、縣議員劉雅文、翁聰賢、黃啟豪及江佩曄等完成揭牌儀式。翁章梁頒贈獎慰金予「石水山走失」救援有功人員,感謝消防搜救人員努力搜索尋獲失蹤民眾;民眾蔡靖彥為紀念已故妻子沈愛珠過去擔任護理師工作,以沈護理師之名,為社會捐獻熱顯像儀10具供消防人員救災使用。

翁章梁感謝消防弟兄努力,守護民眾安全,特搜大隊揭牌代表嘉義縣消防量能已達到先進國家水準,有能力承擔更繁重的工作,更有能力保障人民的生命及財產安全;嘉義縣也爭取到經費將成立應變中心,未來將組成專業的搜救隊伍;並感謝張明達議長大力勸募,陸續補齊各項裝備,希望搜救大隊未來成為幫助嘉義縣的隊伍,也能成為幫助台灣、幫助國際的救災能量。

嘉義縣消防局表示,縣消於2005年成立嘉義縣第一支搜救隊,採臨時任務編組,遇有重大事故即召集人員參與救災;特搜隊陸續參與阿里山鄉達邦村曾文溪上游(櫻花溪)民眾受困案搜救工作、高雄縣三民鄉曾文水庫越域引水隧道工程氣爆案、莫拉克風災深入太和山區執行土石流受困民眾搜救、高雄氣爆搶救、台南大地震等搜救工作,並且加入內政部消防署國際搜救輪值,參與國際人道救援任務。

嘉義縣消防局特搜大隊今天下午舉辦揭牌儀式。(記者林宜樟攝)

嘉義縣特搜大隊人員進行示範演練。(記者林宜樟攝)

嘉義縣特搜大隊人員進行示範演練。(記者林宜樟攝)

翁章梁(右)感謝蔡靖彥(中)捐贈消防設備。(記者林宜樟攝)

翁章梁(中)頒贈獎慰金予「石水山走失」救援有功人員。(記者林宜樟攝)

