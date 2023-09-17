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提升強化消防戰力 中市消防局6名大隊長異動

原第六大隊長潘德倉（圖右）調任特搜大隊大隊長。（圖由消防局提供）

原第六大隊長潘德倉（圖右）調任特搜大隊大隊長。（圖由消防局提供）

2023/09/17 14:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局最近展開6名大隊長人事異動，並在16日布達，主持布達典禮的消防局長孫福佑表示，此次布達6位大隊長皆具備多年內外勤經歷及豐富的災害管理與搶救經驗，期許透過強化大隊長不同轄區特性救災實務歷練，提升中市消防戰力，打造安居樂業的宜居城市。

此次布達的6位大隊長分別是第一救災救護大隊大隊長吳章銘、第四救災救護大隊大隊長吳進宗、第五救災救護大隊大隊長呂鴻隆、第六救災救護大隊大隊長蔡孟栩、第七救災救護大隊大隊長張國賢，以及特搜大隊大隊長潘德倉。

消防局表示，原任特搜大隊大隊長林黎銘，曾任第六、第七大隊大隊長、災害搶救科及緊急救護科科長，考量其內外勤歷練豐富，為借重其消防領域專業長才，職務調整為專門委員；特搜大隊大隊長職缺，則由原第六大隊長潘德倉調任。

此外，第六大隊大隊長職缺，由原第四大隊大隊長蔡孟栩調任；第四大隊大隊長由原第七大隊大隊長吳進宗調任，第七大隊大隊長由原第一大隊大隊長張國賢調任，第一大隊大隊長由原第五大隊大隊長吳章銘調任，第五大隊大隊長則由原災害搶救科科長呂鴻隆陞任。

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