加入國際人道救援國家隊 中市消防特搜大隊通過認證

台中市消防局特搜大隊經過一年多密集訓練，今（17）日通過國家搜救能力分級檢測，取得中型搜救隊伍能力認證。（台中市消防局提供）

2023/04/17 18:42

〔記者許國楨／台中報導〕守護市民，災害救援量能再進階！台中市消防局特搜大隊經過一年多來密集訓練，今（17）日通過國家搜救能力分級檢測（NAP，National Accreditation Process），取得中型搜救隊伍能力認證，為中部縣市第1、全國第5支隊伍，更是目前唯一有獸醫師的搜救隊，日後將以國家隊一員身分，執行國際人道救援任務。

為了與國際接軌，建立制度化救災模式，消防署依據聯合國標準辦理搜隊伍能力分級檢測，分為書面審查和實地模擬情境演練兩階段，實測36小時不間斷搶救演練，從動員、集結到基地搭建規劃，在倒塌建築物的侷限空間內搜索救援受困者，給予緊急醫療救治等，必須在時間內完成全部任務，與時間競賽，考驗救難人員的體力和技術。

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「這是團隊戰力的展現！」台中市消防局長孫福佑表示，構築消防安全網，提升防災救災量能，是市長盧秀燕的施政願景，國際人道救援要在最短的時間內動員，前往人生地不熟的海外災難現場，環境相當嚴峻而且充滿變數，在搶救人命的同時，更仰賴周延綿密的後勤補給，需要各組之間緊密配合，充分發揮團隊精神，才能順利完成任務。

孫局長說，台中市國際人道救援隊，成員包含警消、醫師、獸醫師、土木技師團隊與搜救犬，人數超過百人，更是目前國內唯一有獸醫師隨行照顧搜救犬的隊伍，整備成軍的一年多來，充實器材設備，辦理多場動員訓練，積極提升救援量能。

今年二月，土耳其發生百年來最嚴重強震，台中市特搜大隊派出2隻搜救犬和獸醫師，加入國際救援行列，過往也曾馳援八八風災、蘇花公路遊覽車墜海事故、花蓮地震和台南維冠大樓倒塌等國內重大災害，此次通過國家搜救能力認證，不僅是種肯定更是賦予重責使命，日後將加入國際人道救援國家隊，前往世界各角落拯救亟需救援的生命。

台中市消防局特搜大隊經過一年多密集訓練，今（17）日通過國家搜救能力分級檢測，取得中型搜救隊伍能力認證。（台中市消防局提供）

中市消防特搜大隊通過認證。（台中市消防局提供）

中市消防特搜大隊日後將以國家隊一員身分，執行國際人道救援任務。（台中市消防局提供）

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