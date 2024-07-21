《嘉義》日「泡麵之父」鄰人 訪吳百福朴子故居

日本「泡麵之父」吳百福的日本大阪鄰居豐田（前）造訪位於嘉義縣朴子市的吳百福故居。（黃煌權提供）

2024/07/21 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕有日本「泡麵之父」美稱的安藤百福（原名吳百福）為道地嘉義縣朴子人，他在日本大阪池田市的鄰居豐田夫妻，日前來台欲探訪吳百福故居，經朴子市文化里長楊石旭引介、吳百福堂弟吳安行導覽，得以一窺孕育吳百福的土地，儘管吳百福故居已拆除，只剩空地及幾棵樹木，豐田夫妻再三感謝朴子人的熱情，讓他們圓夢。

楊石旭表示，吳百福生於一九一○年（日治時期），廿三歲時到日本大阪設立日東商會，後來歸化日籍，創辦日清食品公司，是泡麵、杯麵的發明者，目前大阪池田市設置「安藤百福發明紀念館」。

請繼續往下閱讀...

現年七十六歲、退休歷史教師豐田來台多次，最大願望就是能探望鄰居吳百福在台故居。本月十八日他與妻子由台灣友人陪同來到朴子，熱心的楊石旭輾轉得知此事，連繫吳百福堂弟吳安行，雙方約在舊朴子警分局前會合。

吳百福故居與舊朴子警分局只有一路之隔，豐田夫妻抱著興奮心情前往，抵達時眼前只有圍籬，兩人好奇墊腳尖往裡面探望，才知該處已被拆成空地，雖只看到幾棵樹木，但這趟探訪之旅，讓夫妻倆深深感受台灣熱情友善的人情味。

豐田夫妻離去前，再三感謝楊石旭、吳安行等人，直說這趟旅程非常開心與滿足，下次來台還會到朴子走走看看。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法