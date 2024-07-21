《嘉義》斥資1.2億 長庚中央公園11月完工

嘉義縣長翁章梁（前排右）昨勘查嘉義長庚醫療專用區新建中央公園。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/21 05:30

位於朴子市醫療專用區 委託嘉縣府規劃設計 進度達7成3

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義長庚醫院斥資一億餘元在朴子市醫療專用區，新建一座全齡無障礙中央公園，打造遊戲場、景觀水池及療癒花園等設施，預定十一月完工。昨天嘉義縣長翁章梁由嘉義長庚院長楊仁宗、朴子市長吳品叡等人陪同現勘，期盼完工後，提升在地景觀品質及整體環境機能，造福醫療專區與鄰近居民。

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興建景觀水池、療癒花園

佔地近三公頃的中央公園，鄰近故宮大道與小槺榔一路，交通便利，工程總經費一億二三五萬餘元，由嘉義長庚醫院出資，委託嘉縣政府規劃設計。工程於去年十二月動工，主要工項為景觀土丘、鋪面工程、抿石子座椅、體健設施、景觀水池、綠地活動區及園區燈照明設備、植栽綠美化等，目前工程進度七成三，略為超前，預計十一月完工。

嘉縣長視察 盼打造城市綠境

翁章梁表示，中央公園周邊人口目前還不稠密，設計規劃時，以環境、植栽為優先，樹木需要時間生長，等到人口慢慢聚集，相關設施就會陸續補足以完善空間；公園完工後，就能讓嘉義長庚環境更好，民眾看病、住院或陪同的家屬都可以過來走走，放鬆身心。

縣府建設處指出，此處將打造成城市中一處綠境與療癒休憩場所，以景觀水池與土丘為中心，遊戲場結合坡度讓遊具更有挑戰性，周邊利用無障礙混凝土拉毛鋪面延伸優美弧形，搭配新植樹木等綠化工程，利用季節性開花及變色喬木與灌木，讓整體景觀氛圍更豐富。

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