為公車冷氣太強爭吵 司機竟持刀砍乘客

2018-03-21 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕搭乘大眾交通工具，常常會發生覺得冷氣溫度過低的狀況，但你會向司機反應嗎？一名男子日前（18日）搭公車時，要求司機調整冷氣溫度起爭執，竟遭司機持刀砍傷。

根據《東網》報導，陜西渭南一名男子帶著小孩於日前搭乘公車時，因覺得冷氣過冷，要求公車司機將冷氣溫度調高被拒絕，雙方因而爆發口角，司機情緒激動，突然拿出30公分長刀衝向該名男子，在車廂內男子嚇得立馬轉頭逃跑。

這起事件發生在公車行經倉城十字路段時，所幸這把長刀沒有開封，男子僅受輕傷並已送醫。