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首頁　>　社會

台中霧峰驚傳凶殺案 越南逃逸移工持菜刀刺死同鄉雇主

越南籍豆姓男子（中）涉嫌持菜刀刺死同鄉阮男，被警方逮捕帶回警局偵辦。（記者陳建志翻攝）

越南籍豆姓男子（中）涉嫌持菜刀刺死同鄉阮男，被警方逮捕帶回警局偵辦。（記者陳建志翻攝）

2024/03/29 16:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰阮姓（31歲）和豆姓（26歲）男子都是越南籍逃逸移工，兩人逃逸期間住在一起，阮男並當起雇主聘請豆男一起從事地磚工作，兩人之前工作時就曾發生爭吵，今天凌晨再度發生口角，豆男一氣之下到廚房拿了一把菜刀，朝阮男的左腹猛刺一刀後逃逸，阮男負傷向友人求救，雖立刻送醫仍因傷重不治，豆男犯案後在今天凌晨1點59分自行到霧峰分局吉峰派出所投案，警方訊後依殺人罪嫌移送法辦。

都是越南籍逃逸移工的阮姓（31歲）和豆姓（26歲）男子，平時同住在霧峰區柳豐路一處鐵皮屋，今天凌晨1點左右，兩人因細故起口角，豆男一氣之下，跑到廚房拿了一把菜刀，朝阮男左腹猛刺一刀後逃離現場，阮男負傷打電話告訴友人，由友人打119叫救護車，救護人員立刻趕到將他送醫急救，但搶救後仍因傷重宣告死亡。

霧峰分局接獲消防局轉報立刻趕到兇案現場，正在進行追查時，自知法網難逃的豆男，在今天凌晨1點59分自行走進吉峰派出所，表示自己殺人了要投案，立刻被警方逮捕。

警方初步訊問後才知道，阮男和豆男都是逃逸移工，阮男負責接工作當雇主，聘請豆男一起從事地磚工作，之前兩人因工作就曾發生爭吵，今天凌晨在住處又發生口角、爭執，豆男一氣之下持刀殺人，警方訊後依殺人罪嫌移送法辦。

台中霧峰阮姓和豆姓越籍逃逸移工，今天凌晨在霧峰柳豐路住處發生爭執，豆男一氣之下持菜刀刺死阮男。（記者陳建志翻攝）

台中霧峰阮姓和豆姓越籍逃逸移工，今天凌晨在霧峰柳豐路住處發生爭執，豆男一氣之下持菜刀刺死阮男。（記者陳建志翻攝）

台中霧峰阮姓和豆姓越籍逃逸移工，今天凌晨在霧峰柳豐路住處發生爭執，豆男一氣之下持菜刀刺死阮男，警方在現場拉起封鎖線。（記者陳建志翻攝）

台中霧峰阮姓和豆姓越籍逃逸移工，今天凌晨在霧峰柳豐路住處發生爭執，豆男一氣之下持菜刀刺死阮男，警方在現場拉起封鎖線。（記者陳建志翻攝）

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