泰籍逃逸外勞酒後暴怒打死女友 自首輕判8年定讞

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2023/09/06 11:08

〔記者張文川／台北報導〕逃逸長達13年的泰國籍移工阿吉，和同居女友阿真一起在台中和平山區果園工作，同居於工寮，前年8月他酒後不滿被女友吵醒，竟暴怒持鐵管失手打死女友。檢方依殺人罪起訴，法院一審改依傷害致死罪判他10年，二審再改認定為家暴傷害致死，但考量酒後辨識能力降低，且符合自首，減刑改判8年；最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，阿吉2008年5月來台工作，同年9月逃逸成失聯移工，2017年認識同鄉移工阿真並交往，一同受雇在台中市和平區一處果園，同住在工寮。

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2021年8月9日阿吉酒後回家，和阿真吵架、肢體衝突，他竟一時暴怒拿鐵管痛毆女友頭部等處，阿真被打到重傷，當場倒臥血泊，阿吉驚醒，趕緊聯絡老闆叫救護車送醫急救不治。

阿吉當場向警方自首，酒測值達每公升1.39毫克，中檢依殺人罪起訴，台中地院一審變更起訴法條，改依傷害致死罪判阿吉10年徒刑。

台中高分院二審認為適用家暴法，囑託精神鑑定認為當時精神狀態受高劑量酒精影響，辨識能力顯著減低，且符合自首，故減刑改判8年徒刑。獲最高法院維持確定。

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