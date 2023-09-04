彰化火車站前移工打群架釀1死1重傷 15人送辦

數十名印尼移工在彰化火車站廣場打群架，警方趕抵，眾人一哄而散。 （警方提供）

2023/09/04 11:13

〔記者湯世名／彰化報導〕海葵颱風襲台前，2日深夜11點多，彰化市彰化火車站前廣場驚傳打群架，兩個印尼武術社團疑因練習跆拳道口角糾眾談判，數十名印尼籍移工一言不合大打出手，現場刀棍齊飛，造成多人輕重傷，其中2名男子傷勢嚴重，送醫釀1死1重傷，警方快打部隊到場壓制，先後逮捕29名男子到案，經比對其中15人涉嫌重大，全部依殺人、傷害、聚眾鬥毆致死罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

2日晚間11點多彰化火車站前廣場聚集數十名印尼籍移工，充滿肅殺氣氛，兩派人馬談判過程中一言不合打大出手，現場刀棍齊飛，多人掛彩；突然間1名32歲男子背部遭刺鮮血狂噴，走幾步後隨即不支倒地，另名21歲男子則遭利刃狂砍4刀，身受重傷，現場一片狼藉。

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彰化警分局據報出動快打部隊趕往現場，原本還在打架的移工發現警方抵達時一哄而散，數十人在火車站前奔跑畫面驚悚，警方現場共逮捕29名男子帶回釐清案情，並將2名倒地的男子送醫急救，其中32歲男子因被刺中動脈流血過多不治，另名21歲男子救回一命，住院觀察中。

經調閱監視器擴大比對，仍有15人涉嫌重大，警方從相關人等身上起出藍波刀、折疊刀、彎刀、武士刀、雙節棍與鐵棍等刀械。其中1名24歲男子涉嫌持刀刺死32歲同鄉，3日下午警方循線到台中市租屋處將他逮捕到案，帶同到彰化市吉祥街水溝內起出丟棄的刀械；警方調查發現，本案疑似兩個印尼武術社團因為練習跆拳道口角，因而相約談判，不料鬧出人命。

警方在釐清證據及詢問筆錄後，將涉案的15名印尼移工分別依殺人、傷害、聚眾鬥毆致死等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。警方並將通知涉案移工所屬仲介及公司加強管理及以第三方警政函請權責機關裁處，通報印尼在台辦事處協助被害人家屬辦理喪葬事宜。

數十名印尼移工在彰化火車站廣場打群架，警方趕抵，眾人一哄而散。 （警方提供）

數十名印尼移工在彰化火車站廣場打群架，造成1死1重傷，警方將其中15人移送法辦。 （警方提供）

數十名印尼移工在彰化火車站廣場打群架，造成1死1重傷，涉下殺手的男移工由警方帶往起出作案刀械。 （警方提供）

數十名印尼移工在彰化火車站廣場打群架，造成1死1重傷，警方將其中15人移送法辦。 （警方提供）

數十名印尼移工在彰化火車站廣場打群架，警方現場壓制多人。 （警方提供）

警方從相關人等身上起出藍波刀、折疊刀、彎刀、武士刀、雙節棍與鐵棍等刀械。（記者湯世名攝）

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