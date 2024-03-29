寶林茶室代班廚師訊後請回 今將再次約談餐廳負責人、店長

寶林餐飲公司創辦人黎仿軒（右）及王姓律師（左）。（資料照）

2024/03/29 11:47

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市寶林茶室食安案延燒，檢警昨在新北殯儀館相驗解剖呂姓、楊姓兩死者遺體後，衛生福利部也公布死者遺體驗出「米酵菌酸」。檢方昨指揮北市警信義分局、刑事局依被告身分約談越南籍胡姓廚師，今凌晨將胡男請回後，據了解，信義警分局今將約談餐廳負責人、店長等相關人，釐清食材烹煮及存放過程，朝過失致死及食品安全衛生管理法方向偵辦。

呂男遺孀昨首度對外發言，她強忍悲痛地表示，丈夫死亡當日，她選擇報案，通報檢方相驗，就是要替先生找回公道，希望台灣司法、檢察機關，能給被害者與家屬一個公道，解剖內容及不適過程不再贅述。楊男的女兒則表示，心情非常沉重、悲痛，相信檢警及相關機構會給父親、家屬一個交代。

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台北地檢署27日凌晨指揮警方赴寶林茶室蒐證，當天即依涉嫌食安法及過失致死等罪嫌，將餐廳負責人黎仿軒、王姓店長及胡姓廚師等3人列為被告偵辦，並對3人限制出境與出海；28日另查訪被害者。包括承辦食安事件的北檢，以及分別相驗呂男、楊男遺體的新北、士林地檢署，北三檢全動起來。

檢警調查，該店的周姓廚師在案發期間出國，由越籍胡姓廚師代班烹煮餐點，胡男與餐廳負責人、店長，均被列為被告偵辦。

關於鑑驗進度，台大法醫所昨解剖呂男遺體，驗出「米酵菌酸」，衛福部昨晚立即召開記者會向大眾說明，衛福部次長王必勝證實，經法醫解剖，在首位死者身上驗出米酵菌酸，為台灣首起驗出米酵菌酸中毒案，與專家會議認同方向一致，雖不是最後結果，但初步檢驗報告跟調查方向有很大關聯，未來檢調會持續偵辦，衛福部也會陸續釐清全案。

對於外界高度關注的死者身上有無鑑驗出毒物反應？法醫研究所今（29日）表示，法醫所是針對毒物進行鑑驗，會與衛福部討論後製作鑑定報告，初估4月中旬送交檢察機關參考。

台大毒理學研究所教授姜至剛指出，米酵菌酸是植物跟真菌間共生的細菌，由唐菖蒲伯克氏菌產生，會抑制粒線體讓細胞失去能量，造成耗氧量大器官受損，患者出現肝臟衰竭、代謝性酸中毒等，癱瘓全身器官，送醫呈心肺功能停止。即使攝取濃度低仍能抑制粒線體，死亡率達30％到100％。

王必勝另表示，未來會再做3件事，包含檢驗此案住院者檢體、檢驗粿條，到寶林茶室、粿條供應商環境採檢，食藥署已緊急合成培養皿，後續看是否培養得出細菌，需時兩週。

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