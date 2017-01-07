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78歲老翁外出散步 竟在10公里外山區迷路

2017-01-07  20:15

［記者陳恩惠／台北報導］家住北市北投區78歲黃姓老翁，每天都會出門散步，傍晚外出逛著逛著，疑似失智症發作，不知怎的走到外雙溪，並不顧自身危險，漫步在北市中社路一段的馬路中央，所幸被眼尖的士林警分局翠山派出所警員杜縣霖發現，趕緊上前帶回警所安置，查了半天，赫然發現黃翁竟然離家10公里，與家屬取得連繫後，黃妻獲報趕到，感謝警方協助。

翠山所說，警員杜縣霖前天晚間在警所內備勤，走出警所外觀望時，看到離所50公尺遠的中社路一段43巷口，有位高齡長者竟然行動緩慢地走在馬路中央，經過的車輛擔心會撞上，行經長者時，都自行避開速速離去，杜員察覺有異，趕緊上前關心。

翠山所表示，「阿伯，恁有要緊嘸？」杜員先將長者帶到路旁安全處，然後關心詢問，卻發現阿伯似乎罹有失智之類的疾病，根本無法清楚表達，連姓啥叫啥都不知，杜員於是一路牽著阿伯返回警所，發現阿伯身上沒有證件，只好利用相關特徵，然後以警用查詢系統交叉比對，終於找到與阿伯特徵相符的是家住北投區的78歲黃姓老翁，杜員依據警政系統登錄的資料去電查詢，順利通知親友前來。

黃翁的妻子稍晚趕到警所說，老伴近年罹有失智症，午後察覺黃翁不在家後，已發動全家外出四處尋找，沒想到他竟然會從北投走到外雙溪，幸好警方即時發現並協助照護，否則後果不堪設想，同時也感謝警方的協助。

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  • 北投區78歲黃翁（左）外出散步，卻在10公里外的外雙溪迷途，幸好士林警分局翠山所警員杜縣霖（右）及時發現，家屬相當感謝。（記者陳恩惠翻攝）

    北投區78歲黃翁（左）外出散步，卻在10公里外的外雙溪迷途，幸好士林警分局翠山所警員杜縣霖（右）及時發現，家屬相當感謝。（記者陳恩惠翻攝）

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