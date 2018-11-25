王威中、謝維洲落選 綠營票倉士北區提名6人掉3人

2018-11-25 02:14

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市議員士林北投區堪稱民進黨強勢選區，選民結構「綠大於藍」，但開票結果於25日凌晨出爐，民進黨提名6人，卻有3人落選，包括新系陳賢蔚、駐日代表謝長廷之子謝維洲及「友柯」議員王威中落選；國民黨維持3席不變；新科議員則有5人，包括國民黨張斯綱、民進黨鍾佩玲、新黨侯漢廷、無黨籍楊靜宇、以及時代力量黃郁芬。

士北區向來是一級戰區，2014年議員選舉，有21人爭取13席次，今年席次不變，參選人數增至23人。民進黨提名6席，林世宗、王威中、陳慈慧、謝維洲為現任議員，鍾佩玲、陳賢蔚為新人，國民黨提名4席，汪志冰、陳重文為現任議員，林杏兒、張斯綱為新人，加上現任老牌議員，新黨潘懷宗、台聯黨陳建銘、無黨籍陳政忠、林瑞圖，光前述就有14人，已超過應選席次13人。

士北區選民結構向來「綠大於藍」，民進黨保守提名6席本應不難打，但因黨中央執政環境不佳、部分議員及基層里長對市長柯文哲態度曖昧不明，連帶牽動議員選情；就連民進黨人士都曾直言，這是場苦戰，「綠色會重傷」，選情拉警報，可能掉一至兩席。最後新人陳賢蔚及兩名現任的謝維洲、王威中落選。

依據中央選舉委員會公告，士北區當選名單（得票數由高至低）如下：

張斯綱（國民黨，新人）、林瑞圖（無黨籍，現任）、汪志冰（國民黨，現任）、鍾佩玲（民進黨，新人）、陳政忠（無黨籍，現任）、潘懷宗（新黨，現任）、侯漢廷（新黨，新人）、陳重文（國民黨，現任）、陳慈慧（民進黨，現任）、楊靜宇（無黨籍，新人）、林世宗（民進黨，現任）、陳建銘（無黨籍，現任）、黃郁芬（時代力量，新人）。

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