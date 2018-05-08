〈南部〉咖啡館禁孩童內用 引發論戰

2018-05-08

家長抱怨 消保官指無法可管

〔記者王俊忠／台南報導〕台南一家知名咖啡店因為規定禁止十二歲以下孩童入內，最近引發家長抱怨，不但在咖啡館粉絲頁留言洗版，還留下負面評價，但也引發網友不同論戰，對此，業者解釋因店內裝潢考慮到安全及用餐品質才有此規定，台南市政府消保官則說現行法令無法規定業者不能這麼做，只能勸導。

據了解，這家店家的臉書從去年迄今陸續有家長發文抗議、表示自己尊重店家不招待小孩的規定，但應該要明確告知，還有人怒轟「只有不讓狗進入的店，沒聽過不讓十二歲小孩進入的」、表示自己小孩心靈受創傷，哭著走出店家。也有家長用一顆星評價表達對店家的不滿，紛紛留言「不會再去了」、「嬰兒不是人？」、「連外帶都不屑」。

但另一方支持店家的網友們也在臉書給店家五顆星評價、表示「一定水準的餐廳，十二歲以下小孩禁入是很常見的」、「太多打著有錢就是大爺的心態，不顧形象且無禮踐踏屬於別人的時光」。

業者：官網與現場都有明確公告

對於消費者批評與正反論戰，咖啡館員工表示，十二歲以下孩童禁內用的規定，是自從去年十月咖啡館從東區搬到安平區營運後，館方官網與現場都有明確公告，因為座位區室內稜角及玻璃較多，基於安全考量及用餐品質才做此規定，造成不便，敬請消費者見諒。

南市府消保官室主任楊璿圓說明，咖啡館公告禁止未滿十二歲孩童內用，現行法令並未禁止業者不能做這樣的規定，先前東區曾有西餐廳被投訴禁止六歲以下嬰幼兒內用，業者說明是擔心嬰幼兒哭鬧、影響其他消費者用餐權益，拒絕更改這個規定。

楊璿圓表示，消保官只能勸導業者做妥善因應，如可否在館內另闢設可供親子用餐的消費環境，兼顧帶孩童的家長與未帶孩童的消費者雙方權益。