〈中部〉百年古蹟扇形車庫景觀殘破 遊客批像廢墟

2017-10-19

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市擁有全台碩果僅存的縣定古蹟台鐵扇形車庫，每年吸引大批遊客賞景拍照，不過火車站與扇形車庫間並無連結，遊客得繞遠路才能抵達，加上車庫周邊木棧道、景觀屋等建物年久失修，四周長滿雜草，遊客批如廢墟，為此市公所決定投入一千八百萬元，興建觀光步道，將車站與扇形車庫串聯，並進行環境大改造，提供優質的休憩環境。

建物年久失修 長滿雜草

在彰化市辭修路的扇形車庫，位於彰化火車站北側，興建於十一年（西元1922年），軌道由車庫外展如一面扇子，又稱扇形車庫，火車頭經長距離奔馳後進入車庫休息、保養，因此扇形車庫也又有「火車頭旅館」之稱。

車站與車庫未連結 不方便

扇形車庫歷經近百年歷史，目前仍為全台僅存運作中的古蹟，成為彰化縣的重要觀光資源，平日吸引許多遊客前來賞景、拍照，不過，由於遊客從彰化火車站下車後，還得先徒步行經彰化市區辭修路或民生路地下道，繞了一大圈後才能抵達扇形車庫，沿途須與車輛爭道，險象環生。

其次，扇形車庫周邊木棧道、景觀屋等建物也都年久失修，四周雜草叢生，被遊客抨擊有如廢墟，且周邊無明顯指示牌，遊客經常在巷弄內迷路，還得仰賴當地居民在牆上、流動廁所外塗上「扇形車庫一百公尺」字樣才得以抵達，質疑台鐵等單位未負起養護之責。

彰市公所：已爭取經費改善

「遊客的心聲，我們聽到了！」彰化市長邱建富指出，扇形車庫是彰化市重點觀光資源，惟週遭環境及公共設施未配合改善，明明是鐵道重要景點，火車站與扇形車庫間卻並無觀光步道連結，讓遊客相當不便，市公所已向環保署爭取到一千四百萬元補助，針對扇形車庫週圍及後站廣場進行環境大改造，並以自有預算投入四百萬元辦理後站排水溝箱涵工程，建置綠意人行步道，將前、後站與扇形車庫串聯起來，讓遊客可以直接通往扇形車庫參觀，形塑友善的休憩環境。

建置綠意步道 形塑友善環境

他強調，透過這次大改造，不僅解決後站地區長期髒亂的問題，且利用現有閒置土地，避免土地資源浪費，營造帶狀式綠地，提供市民休閒場所，串連重要據點，帶動觀光人潮，增加當地消費，可謂一舉數得。