〈南部〉墾丁「三寶」遊客 盤坐馬路拍照

2017-10-08

連假湧人潮 亂象超恐怖

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕昨天是國慶連續假期第一天，在中國十一及台灣雙十假期兩國國慶人潮加持下，墾丁各大沙灘逐漸湧現人潮，有駕駛人投訴，墾丁龍磐地區多名遊客盤坐在道路中間拍照等亂象，實在很恐怖，警方呼籲民眾守法，以免影響交通又挨罰。

枋寮水底寮 車流量暴增

通往墾丁及台東的屏東枋寮地區從上午十點後湧現車潮，枋寮警分局進行南下調撥車道因應，枋寮水底寮路段面對前往墾丁及台東的車潮，昨午起車流量暴增，連假第一天南下車潮驚人，截至下午五點，台一線枋寮往南通往墾丁及台東路段，已經超過兩萬車次以上，今早可能提早進行南下調撥車道因應。

屏南地區昨早天氣一度陰雨，上午十點後天氣轉晴，人車潮開始湧入恆春半島及前往台東，南下的台灣旅客加上中國十一長假遊客，卻也在墾丁地區衍生交通亂象。

林姓駕駛人投訴，中午途經墾丁龍磐地區，赫然發現道路中央雙黃線，竟被多名遊客佔據，一度盤坐路中間拍照，在連假車多時實在恐怖；此外，恆春鎮內不少路段都出現併排，或電動車雙載亂騎現象，開車出門實在是種挑戰。

警方︰明顯違法 可開罰

恆春警方表示，行人在道路上追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立等足以阻礙交通行為，可處三百元罰鍰，在台二十六線龍磐路段中間盤坐拍照明顯違法，民眾發現可通報警方開罰。

預估今天交通將最壅塞

警方提醒，這兩天恆春半島多數旅宿都已經客滿，四天連假預估超過八萬人潮，預估今天將是交通最壅塞的一天，南下必經的屏東車城地區，今天適逢福安宮土地公遶境大典，駕駛人務必配合疏導。