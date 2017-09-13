〈南部〉業者、部落簽約 賽嘉飛行場創先例

2017-09-13

每年盈餘百分之四十回饋部落

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府今年三月發出全台第一張由官方簽核的無動力飛行場證，但賽嘉部落認為縣府未依原住民族基本法取得部落同意，揚言封山抗議，縣府多次居間協調，昨天業者攜手部落簽約，未來每年將把盈餘百分之四十回饋給部落，攜手發展屏東飛行產業。

賽嘉部落擁有得天獨厚的絕佳氣流，今年屏東率全台之先，讓無動力飛行運動合法化，卻引起部落強烈反彈。

業者蘇沛倫說，賽嘉被國內外飛友們譽為全亞洲最棒飛行場，每年吸引國內約兩千人次、國外一千五百人次到賽嘉飛行，取得賽嘉無動力飛行場證後，不論傘具認證、教練培訓與人員保險上都會更有保障，攜手部落是發展飛行產業的最佳方式。

回饋金額不得低於三十萬元

經縣府多次協調，業者、部落共同簽訂契約，由業者分享每年經營盈餘百分之四十給賽嘉部落，且回饋不得低於三十萬元，當作部落共同發展基金；縣府原民處長伍麗華表示，這次合作具有劃時代意義，是私人分享利益給部落的全國第一例。

部落意見領袖們說，由於飛行傘起降點及其鄰近道路、空域皆為賽嘉部落排灣族的傳統領域，縣府讓業者取得飛行場證，過程未諮商取得賽嘉部落同意或參與，違反原住民族基本法，是非法發照且毫不尊重在地族人的作為，經過多次會議與溝通，在合理的回饋下，期待未來地方有更好的發展。

攜手合辦飛行傘國際賽

簽約後今年底至明年一月將迎來第一場由部落族人與業者共同辦理的無動力飛行傘亞洲盃國際賽活動，議員車牧薩以表示，他們不單純是爭取回饋，更重要的是透過飛行場營運，帶動族人努力把部落農產品、手工藝品及人文生態行銷出去。