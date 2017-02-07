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〈北部〉2水庫蓄水不足7成 大新竹缺水

2017-02-07

〔記者蔡孟尚、蔡彰盛／新竹報導〕自來水公司第三區管理處昨天表示，供應大新竹地區用水的寶山、寶二水庫，蓄水量均低於七成，加上降雨不足導致頭前溪乾涸無法取得地表水做為水源，呼籲民眾節約用水，因應可能來襲的缺水危機。

桃園、苗栗地區 每天調度應急

自來水公司表示，新竹地區近期因降雨嚴重不足，加上春耕的農業用水需求開始加大，自來水水源進水量驟降，造成部份地區發生缺水危機，經緊急調度桃園地區每天五到六萬噸水、苗栗地區每天四到六萬噸水給新竹地區應急。

根據經濟部水利署的水庫蓄水和即時水情統計，有效容量五百三十八萬立方公尺的寶山水庫，目前水位為一百三十八點三八公尺、有效蓄水量為三百五十一點六五萬立方公尺、蓄水量百分比為六十五點三六％；有效容量三千一百四十七點一八萬立方公尺的寶二水庫，目前水位為一百四十二點二六公尺、有效蓄水量二千零八十九萬立方公尺、蓄水量百分比為六十六點三八％。

自來水公司表示，新竹地區民生及公共給水每日約五十二萬噸，由隆恩堰平日取水約二十萬噸供應，但枯水期僅取水不到四萬噸，其他主要是由水庫供給， 呼籲民眾共體時艱節約用水，將水資源做最有效利用，以順利渡過今年的旱象。

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  • 新竹縣寶二水庫蓄水量不足七成，水公司呼籲民眾節約用水。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣寶二水庫蓄水量不足七成，水公司呼籲民眾節約用水。（記者蔡孟尚攝）

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