〈南部〉台南公園慶百歲 將重現昔日「飛瀑」
2017-01-02
邀日本庭園大師操刀
〔記者蔡文居／台南報導〕台南公園今年一百歲了！市府工務局昨天為台南公園百歲慶祝活動揭開序幕。工務局長蘇金安說，過去公園管理所旁有一個造景瀑布，現在已不見了，市府將邀請日本庭園大師北山安夫先生重現。
台南公園百歲活動啟動儀式由市長賴清德主持，他和與會貴賓一起啟動種樹澆灌儀式，象徵百年種樹及澆灌大地，同時宣示台南公園將進行「百年再生計畫」。
賴清德表示，台南公園六月十七日滿一百歲，慶祝活動並非舉辦煙火等曇花一現的活動，而是為台南公園進行百歲體檢，透過公園身體檢查、生態環境改善工程及歷史遺址的保存維護，保護園內珍貴樹木及多樣生態棲息地，讓台南公園繼續邁向下一個百年。
北山安夫9日來指導
工務局長蘇金安說，台南公園將進行一系列整修，包括木棧步道改善、土壤硬化改善等，同時邀請日本庭園大師北山安夫先生，在公園管理所附近進行昔日瀑布景觀再現工程，九、十日北山將前來指導。
殘蹟位在管理所附近
台南公園的造景瀑布早在建造完成時就有了，目前還留有殘蹟，位置就在公園管理所與市立圖書館之間。根據老照片，瀑布有好幾層，水就流入現在公園小水溝（文元溪），最後再流入燕潭。
國立台北藝術大學教授李瑞宗說，台南公園於日治時期開園，是台南市最古老、最大的公園，佔地四萬餘坪，當時身兼熱帶實驗林，第二次世界大戰改稱中山公園，民國九十年再更名為台南公園。
工務局說，市府元月起每個月舉行百歲公園慶祝活動，分為歷史、生態及藝文三類，有歷史照片展覽、音樂表演、實境遊戲、寫生比賽、兒童劇團及布袋戲等，歡迎市民一起來見證公園的百年歷史。
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